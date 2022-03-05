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Кадыров предложил включить росгвардейцев в закон о запрете фейков об армии
Кадыров предложил включить росгвардейцев в закон о запрете фейков об армии - РИА Новости, 05.03.2022
Кадыров предложил включить росгвардейцев в закон о запрете фейков об армии
Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает в закон о запрете фейков про армию включить росгвардейцев и силовиков, не входящих в Вооруженные силы. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:19
2022-03-05T09:19
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает в закон о запрете фейков про армию включить росгвардейцев и силовиков, не входящих в Вооруженные силы.По его словам, он полностью поддерживает введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ: закон, считает Кадыров, защитит население от "потока ложной информации, которая распространяется недоброжелателями, дезинформирует и несет за собой неоправданное волнение"."Однако, как генерал Росгвардии, я считаю, что текст закона необходимо дополнить. В принятой редакции речь идет о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил Национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он призвал Госдуму рассмотреть этот вопрос и внести поправки в принятый закон.Накануне президент РФ Владимир Путин уже подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции России по демилитаризации Украины.
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
09:19 05.03.2022
 
Кадыров предложил включить росгвардейцев в закон о запрете фейков об армии

Глава Чечни Кадыров предложил включить росгвардейцев в закон о запрете фейков об армии

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает в закон о запрете фейков про армию включить росгвардейцев и силовиков, не входящих в Вооруженные силы.
По его словам, он полностью поддерживает введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ: закон, считает Кадыров, защитит население от "потока ложной информации, которая распространяется недоброжелателями, дезинформирует и несет за собой неоправданное волнение".
"Однако, как генерал Росгвардии, я считаю, что текст закона необходимо дополнить. В принятой редакции речь идет о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил Национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он призвал Госдуму рассмотреть этот вопрос и внести поправки в принятый закон.
Накануне президент РФ Владимир Путин уже подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции России по демилитаризации Украины.
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Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
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