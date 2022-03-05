https://ria.ru/20220305/rosgvardiya-1776649923.html

Кадыров предложил включить росгвардейцев в закон о запрете фейков об армии

Кадыров предложил включить росгвардейцев в закон о запрете фейков об армии - РИА Новости, 05.03.2022

Кадыров предложил включить росгвардейцев в закон о запрете фейков об армии

Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает в закон о запрете фейков про армию включить росгвардейцев и силовиков, не входящих в Вооруженные силы. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:19

2022-03-05T09:19

2022-03-05T09:19

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает в закон о запрете фейков про армию включить росгвардейцев и силовиков, не входящих в Вооруженные силы.По его словам, он полностью поддерживает введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ: закон, считает Кадыров, защитит население от "потока ложной информации, которая распространяется недоброжелателями, дезинформирует и несет за собой неоправданное волнение"."Однако, как генерал Росгвардии, я считаю, что текст закона необходимо дополнить. В принятой редакции речь идет о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил Национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он призвал Госдуму рассмотреть этот вопрос и внести поправки в принятый закон.Накануне президент РФ Владимир Путин уже подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции России по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220304/denatsifikatsiya-1776480848.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф