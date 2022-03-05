Кадыров предложил включить росгвардейцев в закон о запрете фейков об армии
Глава Чечни Кадыров предложил включить росгвардейцев в закон о запрете фейков об армии
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает в закон о запрете фейков про армию включить росгвардейцев и силовиков, не входящих в Вооруженные силы.
По его словам, он полностью поддерживает введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ: закон, считает Кадыров, защитит население от "потока ложной информации, которая распространяется недоброжелателями, дезинформирует и несет за собой неоправданное волнение".
"Однако, как генерал Росгвардии, я считаю, что текст закона необходимо дополнить. В принятой редакции речь идет о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил Национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он призвал Госдуму рассмотреть этот вопрос и внести поправки в принятый закон.
Накануне президент РФ Владимир Путин уже подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции России по демилитаризации Украины.