https://ria.ru/20220305/rosaviatsiya-1776722898.html
Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах
Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах - РИА Новости, 05.03.2022
Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8-го. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:56
2022-03-05T13:56
2022-03-05T15:13
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8-го."С 00.00 часов по московскому времени 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", — говорится в сообщении.Ведомство посоветовало россиянам использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Обратно можно вернуться рейсами российских или зарубежных перевозчиков, например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию.Другой способ — комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте. Росавиация подчеркнула, что полеты внутри страны продолжаются без ограничений.
https://ria.ru/20220305/egipet-1776716650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, экономика
13:56 05.03.2022 (обновлено: 15:13 05.03.2022)
Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах
Росавиация рекомендовала перевозчикам с 6 марта приостановить рейсы за рубеж
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8-го.
"С 00.00 часов по московскому времени 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", — говорится в сообщении.
Ведомство посоветовало россиянам использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Обратно можно вернуться рейсами российских или зарубежных перевозчиков, например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию.
Другой способ — комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте.
Росавиация подчеркнула, что полеты внутри страны продолжаются без ограничений.