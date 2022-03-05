https://ria.ru/20220305/rosaviatsiya-1776722898.html

Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах

Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах - РИА Новости, 05.03.2022

Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8-го. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:56

2022-03-05T13:56

2022-03-05T15:13

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

туризм

новости - туризм

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8-го."С 00.00 часов по московскому времени 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", — говорится в сообщении.Ведомство посоветовало россиянам использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Обратно можно вернуться рейсами российских или зарубежных перевозчиков, например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию.Другой способ — комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте. Росавиация подчеркнула, что полеты внутри страны продолжаются без ограничений.

https://ria.ru/20220305/egipet-1776716650.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/samolety-1776053023.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, экономика