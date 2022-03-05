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Туризм
https://ria.ru/20220305/rosaviatsiya-1776722898.html
Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах
Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах - РИА Новости, 05.03.2022
Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8-го. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:56
2022-03-05T15:13
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8-го."С 00.00 часов по московскому времени 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", — говорится в сообщении.Ведомство посоветовало россиянам использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Обратно можно вернуться рейсами российских или зарубежных перевозчиков, например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию.Другой способ — комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте. Росавиация подчеркнула, что полеты внутри страны продолжаются без ограничений.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, экономика
13:56 05.03.2022 (обновлено: 15:13 05.03.2022)
 
Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям с бортами в иностранных реестрах

Росавиация рекомендовала перевозчикам с 6 марта приостановить рейсы за рубеж

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8-го.
"С 00.00 часов по московскому времени 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", — говорится в сообщении.
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Ведомство посоветовало россиянам использовать коммерческие рейсы иностранных компаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Обратно можно вернуться рейсами российских или зарубежных перевозчиков, например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию.
Другой способ — комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте.
Росавиация подчеркнула, что полеты внутри страны продолжаются без ограничений.
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