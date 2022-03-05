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Туризм
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Росавиация назвала страны, через которые лучше возвращаться в Россию
Росавиация назвала страны, через которые лучше возвращаться в Россию - РИА Новости, 05.03.2022
Росавиация назвала страны, через которые лучше возвращаться в Россию
Росавиация на фоне ограничения полетов за рубеж рекомендует россиянам рассмотреть альтернативные пути возвращения в страну – иностранными компаниями в страны,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:56
2022-03-05T14:09
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Росавиация на фоне ограничения полетов за рубеж рекомендует россиянам рассмотреть альтернативные пути возвращения в страну – иностранными компаниями в страны, не ограничившие авиасообщение, затем в РФ, также рекомендуются маршруты смешанного транспортного сообщения, сообщает ведомство."Гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой: использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию и другие", - говорится в сообщении."Также можно использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию", - добавляет ведомство.
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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
13:56 05.03.2022 (обновлено: 14:09 05.03.2022)
 
Росавиация назвала страны, через которые лучше возвращаться в Россию

Росавиация назвала страны, через которые лучше возвращаться в Россию

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Росавиация на фоне ограничения полетов за рубеж рекомендует россиянам рассмотреть альтернативные пути возвращения в страну – иностранными компаниями в страны, не ограничившие авиасообщение, затем в РФ, также рекомендуются маршруты смешанного транспортного сообщения, сообщает ведомство.
"Гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой: использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию и другие", - говорится в сообщении.
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"Также можно использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию", - добавляет ведомство.
 
ТуризмЭкономикаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
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