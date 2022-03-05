https://ria.ru/20220305/rosaviatsiya-1776722695.html
Росавиация назвала страны, через которые лучше возвращаться в Россию
Росавиация назвала страны, через которые лучше возвращаться в Россию - РИА Новости, 05.03.2022
Росавиация назвала страны, через которые лучше возвращаться в Россию
Росавиация на фоне ограничения полетов за рубеж рекомендует россиянам рассмотреть альтернативные пути возвращения в страну – иностранными компаниями в страны,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:56
2022-03-05T13:56
2022-03-05T14:09
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Росавиация на фоне ограничения полетов за рубеж рекомендует россиянам рассмотреть альтернативные пути возвращения в страну – иностранными компаниями в страны, не ограничившие авиасообщение, затем в РФ, также рекомендуются маршруты смешанного транспортного сообщения, сообщает ведомство."Гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой: использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию и другие", - говорится в сообщении."Также можно использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20220301/samolet-1775830966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
13:56 05.03.2022 (обновлено: 14:09 05.03.2022)
Росавиация назвала страны, через которые лучше возвращаться в Россию
Росавиация назвала страны, через которые лучше возвращаться в Россию