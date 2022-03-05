https://ria.ru/20220305/reputatsiya-1776857448.html

Санкции Германии наносят урон репутации Берлина, заявил посол России

Санкции Германии наносят урон репутации Берлина, заявил посол России - РИА Новости, 05.03.2022

Санкции Германии наносят урон репутации Берлина, заявил посол России

Решение германских властей заморозить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" неприемлемо и недостойно, оно ставит под сомнение репутацию Германии... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T23:18

2022-03-05T23:18

2022-03-05T23:18

владимир путин

сша

луганская народная республика

сбербанк россии

втб

северный поток — 2

евросоюз

россия

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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Решение германских властей заморозить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" неприемлемо и недостойно, оно ставит под сомнение репутацию Германии как надежного экономического партнера, заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли."С точки зрения международного торгового права, решение германских властей заморозить процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" неприемлемо и недостойно. Это классический пример использования коммерческого проекта в качестве политического оружия против России", - сказал Коронелли на брифинге в Мехико.По словам дипломата, это решение нанесет невосполнимый урон отношениям России и Германии, ответственность в этом вопросе - целиком на германской стороне."Ответственность за последствия этих нелегитимных действий, которые ставят под сомнение репутацию Германии как надежного экономического партнера, лежит целиком на германской стороне. В этом контексте неотъемлемое право инвесторов проекта - судебные иски против соответствующих органов власти в Берлине перед международными арбитражными инстанциями для получения компенсаций", - заявил российский посол.Глава российской дипмиссии указал, что помимо правовых последствий, остановка проекта газопровода повлечет быстрый рост цен на газ на европейском рынке."Мы это уже наблюдаем - стоимость за 10 дней выросла с 900 до более чем 2 тысяч евро за тысячу кубометров и продолжит расти в ущерб европейским гражданам", - сообщил Коронелли.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220305/germaniya-1776659725.html

https://ria.ru/20220305/potok-1776685902.html

https://ria.ru/20220305/diskriminatsiya-1776687338.html

сша

луганская народная республика

россия

германия

донецкая народная республика

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Петр Попадюк

владимир путин, сша, луганская народная республика, сбербанк россии, втб, северный поток — 2, евросоюз, россия, германия, в мире, донецкая народная республика