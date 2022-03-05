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Азаров оценил перспективы появления у Украины ядерного оружия
Азаров оценил перспективы появления у Украины ядерного оружия - РИА Новости, 05.03.2022
Азаров оценил перспективы появления у Украины ядерного оружия
У Киева есть техническая возможность для ведения ядерных разработок, это решаемая, но не актуальная для страны задача, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:04
2022-03-05T09:45
николай азаров (политик)
украина
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. У Киева есть техническая возможность для ведения ядерных разработок, это решаемая, но не актуальная для страны задача, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров."Наверно, вы не знаете, но в Киеве функционирует свой небольшой ядерной реактор, предназначенный для проведения научно-исследовательских работ. В Украине, наконец, есть ядерные блоки. В Украине есть месторождения урана. И поэтому при такой необходимости и при такой постановке задачи, — я подчеркиваю, что Украина не Иран, не даже Корейская народно-демократическая республика, — такая задача технически решаемая", — сказал он.Азаров допустил, что, "конечно, на пути этого есть много проблем, много препятствий". "И разумное руководство никогда не стало бы этим заниматься", - считает он."Поскольку эта задача не является для Украины актуальной, не является жизненно необходимой. Украина самая нищая страна в Европе сейчас. Но такая техническая возможность есть", - заключил Азаров.Отвечая на вопрос, к какому сроку Украина могла бы стать ядерной державой, Азаров предложил не загадывать, но предположил, что сейчас 2-3 года может быть вполне реальным сроком для этого.Ранее авторы доклада ПИР-центра "Ядерная перемога: может ли Киев получить ядерное оружие?" написали, что потеря безъядерного статуса может грозить Украине международной изоляцией. Исследователи также предупредили, что вовлечение Украины в ядерную деятельность НАТО – это наибольшая опасность, а реализация этих планов – casus belli.Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, безответственные заявления Киева о ядерном оружии не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
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Азаров: в Киеве функционирует свой небольшой ядерный реактор
Бывший премьер Азаров описал РИА Новости перспективы появления у Украины ядерного оружия
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николай азаров (политик), украина
09:04 05.03.2022 (обновлено: 09:45 05.03.2022)
 
Азаров оценил перспективы появления у Украины ядерного оружия

Экс-премьер Украины Азаров: у Киева есть техническая возможность ядерных разработок

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. У Киева есть техническая возможность для ведения ядерных разработок, это решаемая, но не актуальная для страны задача, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Наверно, вы не знаете, но в Киеве функционирует свой небольшой ядерной реактор, предназначенный для проведения научно-исследовательских работ. В Украине, наконец, есть ядерные блоки. В Украине есть месторождения урана. И поэтому при такой необходимости и при такой постановке задачи, — я подчеркиваю, что Украина не Иран, не даже Корейская народно-демократическая республика, — такая задача технически решаемая", — сказал он.
Азаров допустил, что, "конечно, на пути этого есть много проблем, много препятствий". "И разумное руководство никогда не стало бы этим заниматься", - считает он.
"Поскольку эта задача не является для Украины актуальной, не является жизненно необходимой. Украина самая нищая страна в Европе сейчас. Но такая техническая возможность есть", - заключил Азаров.
Отвечая на вопрос, к какому сроку Украина могла бы стать ядерной державой, Азаров предложил не загадывать, но предположил, что сейчас 2-3 года может быть вполне реальным сроком для этого.
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
Ранее авторы доклада ПИР-центра "Ядерная перемога: может ли Киев получить ядерное оружие?" написали, что потеря безъядерного статуса может грозить Украине международной изоляцией. Исследователи также предупредили, что вовлечение Украины в ядерную деятельность НАТО – это наибольшая опасность, а реализация этих планов – casus belli.
Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, безответственные заявления Киева о ядерном оружии не пустая бравада, Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 19:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
У СВР есть данные о разработке Украиной ядерного оружия, заявил Нарышкин
 
Николай Азаров (политик)Украина
 
 
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