https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html

Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед

Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед - РИА Новости, 05.03.2022

Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил РИА Новости, что полностью компенсировал причиненный в Саратовской области ущерб природе по делу о незаконной... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:15

2022-03-05T13:15

2022-03-05T13:18

происшествия

россия

госдума рф

валерий рашкин

дело о незаконной охоте с участием рашкина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил РИА Новости, что полностью компенсировал причиненный в Саратовской области ущерб природе по делу о незаконной охоте.В субботу комиссия Госдумы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам внесла на рассмотрение Думы проект постановления о разрешении на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина."Я уже компенсировал весь ущерб, который был. Я отправил в благотворительные фонды на корма лосям больше чем на три года. По всей практике здесь должно быть досудебное рассмотрение и ограничиться штрафом", - сказал депутат. Он отметил, что, по его данным, Госдума рассмотрит проект постановления о передаче его уголовного дела в суд 10 марта.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, когда отъезжал от места преступления. Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Сам депутат изначально заявлял, что они с другом нашли тушу в лесу и решили забрать, но позже изменил свои показания, признавшись, что это он стрелял в животное, но не предполагал, что у друзей нет разрешения на охоту. Также он заявил, что не смог точно определить, в кого стрелял, и предположил, что перед ним был кабан. Впоследствии Рашкин обещал возместить причиненный ущерб природе и купить лосиху.

https://ria.ru/20220124/rashkin-1769237358.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, госдума рф, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина, следственный комитет россии (ск рф)