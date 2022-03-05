https://ria.ru/20220305/rashkin-1776712081.html
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед - РИА Новости, 05.03.2022
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил РИА Новости, что полностью компенсировал причиненный в Саратовской области ущерб природе по делу о незаконной... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:15
2022-03-05T13:15
2022-03-05T13:18
происшествия
россия
госдума рф
валерий рашкин
дело о незаконной охоте с участием рашкина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил РИА Новости, что полностью компенсировал причиненный в Саратовской области ущерб природе по делу о незаконной охоте.В субботу комиссия Госдумы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам внесла на рассмотрение Думы проект постановления о разрешении на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина."Я уже компенсировал весь ущерб, который был. Я отправил в благотворительные фонды на корма лосям больше чем на три года. По всей практике здесь должно быть досудебное рассмотрение и ограничиться штрафом", - сказал депутат. Он отметил, что, по его данным, Госдума рассмотрит проект постановления о передаче его уголовного дела в суд 10 марта.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, когда отъезжал от места преступления. Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Сам депутат изначально заявлял, что они с другом нашли тушу в лесу и решили забрать, но позже изменил свои показания, признавшись, что это он стрелял в животное, но не предполагал, что у друзей нет разрешения на охоту. Также он заявил, что не смог точно определить, в кого стрелял, и предположил, что перед ним был кабан. Впоследствии Рашкин обещал возместить причиненный ущерб природе и купить лосиху.
https://ria.ru/20220124/rashkin-1769237358.html
https://ria.ru/20211222/rashkin-1764875643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, госдума рф, валерий рашкин, дело о незаконной охоте с участием рашкина, следственный комитет россии (ск рф)
13:15 05.03.2022 (обновлено: 13:18 05.03.2022)
Рашкин заявил, что оплатил корм лосям на три года вперед
Депутат от КПРФ Рашкин заявил, что компенсировал причиненный ущерб от своей охоты
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил РИА Новости, что полностью компенсировал причиненный в Саратовской области ущерб природе по делу о незаконной охоте.
В субботу комиссия Госдумы
по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам внесла на рассмотрение Думы проект постановления о разрешении на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина.
"Я уже компенсировал весь ущерб, который был. Я отправил в благотворительные фонды на корма лосям больше чем на три года. По всей практике здесь должно быть досудебное рассмотрение и ограничиться штрафом", - сказал депутат. Он отметил, что, по его данным, Госдума рассмотрит проект постановления о передаче его уголовного дела в суд 10 марта.
По данным СК РФ
, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области
Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, когда отъезжал от места преступления. Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин
- только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.
Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Сам депутат изначально заявлял, что они с другом нашли тушу в лесу и решили забрать, но позже изменил свои показания, признавшись, что это он стрелял в животное, но не предполагал, что у друзей нет разрешения на охоту. Также он заявил, что не смог точно определить, в кого стрелял, и предположил, что перед ним был кабан. Впоследствии Рашкин обещал возместить причиненный ущерб природе и купить лосиху.