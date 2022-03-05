https://ria.ru/20220305/radikaly-1776763360.html
Путин о денацификации: в России есть радикалы, но не в правительстве
Путин о денацификации: в России есть радикалы, но не в правительстве - РИА Новости, 05.03.2022
Путин о денацификации: в России есть радикалы, но не в правительстве
В России есть радикалы, но не в правительстве, в отличие от Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:05
2022-03-05T16:05
2022-03-05T17:56
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владимир путин
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В России есть радикалы, но не в правительстве, в отличие от Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине."Значит, что такое денацификация. Вот я с коллегами западными разговаривал: а чего такое, у вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть. Но у нас нет в правительстве радикалов. И все признают, что там есть", - сказал Путин."Да, может быть, у нас есть какие-то придурки, которые со свастикой бегают. Но разве мы это поддерживаем на правительственном уровне? Разве у нас ходят с факелами тысячи людей по столицам? В Москве или по другим нашим региональным столицам? У нас со свастикой и, с этими, факелами, как в 30-е годы в Германии, разве это есть у нас? А там (в Украине) есть и поддерживается. Разве мы поддерживаем тех, кто убивал русских, евреев, даже тех же поляков в войну? Разве мы делаем из них героев? А там делают. И то, что сейчас делают, это тоже очень важно", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220225/radikal-1774975989.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, владимир путин, украина
16:05 05.03.2022 (обновлено: 17:56 05.03.2022)
Путин о денацификации: в России есть радикалы, но не в правительстве
Путин о денацификации: в России есть радикалы, но не в правительстве, как на Украине
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В России есть радикалы, но не в правительстве, в отличие от Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопрос о целях спецоперации на Украине
.
"Значит, что такое денацификация. Вот я с коллегами западными разговаривал: а чего такое, у вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть. Но у нас нет в правительстве радикалов. И все признают, что там есть", - сказал Путин.
"Да, может быть, у нас есть какие-то придурки, которые со свастикой бегают. Но разве мы это поддерживаем на правительственном уровне? Разве у нас ходят с факелами тысячи людей по столицам? В Москве или по другим нашим региональным столицам? У нас со свастикой и, с этими, факелами, как в 30-е годы в Германии, разве это есть у нас? А там (в Украине) есть и поддерживается. Разве мы поддерживаем тех, кто убивал русских, евреев, даже тех же поляков в войну? Разве мы делаем из них героев? А там делают. И то, что сейчас делают, это тоже очень важно", - добавил он.
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.