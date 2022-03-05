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На Ямале отменили QR-коды
На Ямале отменили QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022
На Ямале отменили QR-коды
QR-коды отменены на Ямале, в то же время до 1 апреля приостановлены массовые мероприятия, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:02
2022-03-05T16:02
2022-03-05T16:26
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. QR-коды отменены на Ямале, в то же время до 1 апреля приостановлены массовые мероприятия, сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале ослабили коронавирусные ограничения: отменено требование о наличии QR-кодов при посещении учреждений и мероприятий; соблюдение социальной дистанции; сняты ограничения режима работы общепита", - говорится в сообщении.Кроме того, всем прибывающим на территорию округа больше не требуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус; отменяется обязательная 14-дневная обсервация вахтовых рабочих.В то же время режим повышенной готовности продлен до 1 июня. Сохраняется требование соблюдать масочный режим в общественных местах, в транспорте. До 1 апреля включительно приостановлены публичные массовые мероприятия, уточняет пресс-служба.По последним данным оперштаба, на Ямале зарегистрирован 129 026 случаев коронавируса, 1014 заболевших скончались.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, ямал, коронавирус covid-19, общество, коронавирусы
16:02 05.03.2022 (обновлено: 16:26 05.03.2022)
На Ямале отменили QR-коды
На Ямале отменили QR-коды, но приостановили массовые мероприятия до 1 апреля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости.
QR-коды отменены на Ямале, в то же время до 1 апреля приостановлены массовые мероприятия, сообщает
пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале
ослабили коронавирусные ограничения: отменено требование о наличии QR-кодов при посещении учреждений и мероприятий; соблюдение социальной дистанции; сняты ограничения режима работы общепита", - говорится в сообщении.
Кроме того, всем прибывающим на территорию округа больше не требуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус; отменяется обязательная 14-дневная обсервация вахтовых рабочих.
В то же время режим повышенной готовности продлен до 1 июня. Сохраняется требование соблюдать масочный режим в общественных местах, в транспорте. До 1 апреля включительно приостановлены публичные массовые мероприятия, уточняет пресс-служба.
По последним данным оперштаба, на Ямале зарегистрирован 129 026 случаев коронавируса, 1014 заболевших скончались.