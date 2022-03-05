https://ria.ru/20220305/qr-kod-1776683842.html
В Воронежской области отменили QR-коды
В Воронежской области отменили QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022
В Воронежской области отменили QR-коды
Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом отменил в Воронежской области QR-коды и запрет на работу общепита в ночное время, введенные из-за ситуации с... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:39
2022-03-05T11:39
2022-03-05T11:39
распространение коронавируса
общество
воронежская область
коронавирус в россии
александр гусев (государственный служащий)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом отменил в Воронежской области QR-коды и запрет на работу общепита в ночное время, введенные из-за ситуации с COVID-19, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее Гусев заявил, что QR-коды в регионе можно отменить, и вопрос об их снятии будет обсуждаться в субботу региональным оперативным штабом."Оперштаб поддержал моё решение отменить QR-коды в Воронежской области. Также договорились отменить запрет на работу общепита в ночное время", - написал Гусев в своем Telegram-канале.В Воронежской области 8 ноября прошлого года из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновившие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воронежская область, коронавирус в россии, александр гусев (государственный служащий), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы
В Воронежской области отменили QR-коды
В Воронежской области отменили QR-коды и запрет на работу общепита в ночное время