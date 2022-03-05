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В Воронежской области отменили QR-коды

В Воронежской области отменили QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022

В Воронежской области отменили QR-коды

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом отменил в Воронежской области QR-коды и запрет на работу общепита в ночное время, введенные из-за ситуации с... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:39

2022-03-05T11:39

2022-03-05T11:39

распространение коронавируса

общество

воронежская область

коронавирус в россии

александр гусев (государственный служащий)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом отменил в Воронежской области QR-коды и запрет на работу общепита в ночное время, введенные из-за ситуации с COVID-19, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее Гусев заявил, что QR-коды в регионе можно отменить, и вопрос об их снятии будет обсуждаться в субботу региональным оперативным штабом."Оперштаб поддержал моё решение отменить QR-коды в Воронежской области. Также договорились отменить запрет на работу общепита в ночное время", - написал Гусев в своем Telegram-канале.В Воронежской области 8 ноября прошлого года из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновившие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, воронежская область, коронавирус в россии, александр гусев (государственный служащий), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы