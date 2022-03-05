Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220305/qr-kod-1776683842.html
В Воронежской области отменили QR-коды
В Воронежской области отменили QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022
В Воронежской области отменили QR-коды
Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом отменил в Воронежской области QR-коды и запрет на работу общепита в ночное время, введенные из-за ситуации с... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:39
2022-03-05T11:39
распространение коронавируса
общество
воронежская область
коронавирус в россии
александр гусев (государственный служащий)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f708ab2e30ee256533b123d6259c991a.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом отменил в Воронежской области QR-коды и запрет на работу общепита в ночное время, введенные из-за ситуации с COVID-19, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее Гусев заявил, что QR-коды в регионе можно отменить, и вопрос об их снятии будет обсуждаться в субботу региональным оперативным штабом."Оперштаб поддержал моё решение отменить QR-коды в Воронежской области. Также договорились отменить запрет на работу общепита в ночное время", - написал Гусев в своем Telegram-канале.В Воронежской области 8 ноября прошлого года из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновившие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_6a6c819b4bd2205ec03fe2fc19c5cae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, воронежская область, коронавирус в россии, александр гусев (государственный служащий), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы
11:39 05.03.2022
 
В Воронежской области отменили QR-коды

В Воронежской области отменили QR-коды и запрет на работу общепита в ночное время

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
QR-код
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом отменил в Воронежской области QR-коды и запрет на работу общепита в ночное время, введенные из-за ситуации с COVID-19, сообщил в субботу губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее Гусев заявил, что QR-коды в регионе можно отменить, и вопрос об их снятии будет обсуждаться в субботу региональным оперативным штабом.
"Оперштаб поддержал моё решение отменить QR-коды в Воронежской области. Также договорились отменить запрет на работу общепита в ночное время", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
В Воронежской области 8 ноября прошлого года из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновившие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.
 
Распространение коронавирусаОбществоВоронежская областьКоронавирус в РоссииАлександр Гусев (государственный служащий)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала