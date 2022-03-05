Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/qr-kod-1776647165.html
В Пензенской области с 5 марта отменят QR-коды
В Пензенской области с 5 марта отменят QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022
В Пензенской области с 5 марта отменят QR-коды
Требование QR-кодов при входе в общественные места в Пензенской области с субботы отменяется в связи с улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусом,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:59
2022-03-05T09:12
общество
пензенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763280584_0:175:3078:1906_1920x0_80_0_0_c8f0e9bb364c9642d1aaad0976a266c2.jpg
САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Требование QR-кодов при входе в общественные места в Пензенской области с субботы отменяется в связи с улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусом, заявил губернатор Олег Мельниченко."Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области постепенно улучшается. Я считаю, что нужно шаг за шагом отменять и ограничения, которые действуют в регионе. С сегодняшнего дня в Пензенской области мы отменяем систему QR-кодов. Но масочный режим по-прежнему сохраняется, также необходимо проводить термометрию на входе в помещения и обрабатывать руки антисептиком", - написал Мельниченко в Telegram-канале.С 8 ноября 2021 года в регионе допуск в непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, театры, кинотеатры, цирки, кафе и рестораны был возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании COVID-19. Мельниченко пояснял, что свободный вход без QR-кодов сохранялся только в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.В Пензенской области лабораторно подтверждены 160 023 случая заражения, скончались 5 292 человека с COVID-19, выздоровели 110 270 человек. Вакцинацию первым компонентом прошли более 933 тысяч человек, вторым - почти 892 тысячи, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 70,4%.
https://ria.ru/20220304/zapolnyaemost-1776537619.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763280584_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_3cbdf6210b29985992d90ef50fd19a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пензенская область
08:59 05.03.2022 (обновлено: 09:12 05.03.2022)
 
В Пензенской области с 5 марта отменят QR-коды

Губернатор Пензенской области объявил об отмене QR-кодов с 5 марта

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
QR-код. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Требование QR-кодов при входе в общественные места в Пензенской области с субботы отменяется в связи с улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусом, заявил губернатор Олег Мельниченко.
"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области постепенно улучшается. Я считаю, что нужно шаг за шагом отменять и ограничения, которые действуют в регионе. С сегодняшнего дня в Пензенской области мы отменяем систему QR-кодов. Но масочный режим по-прежнему сохраняется, также необходимо проводить термометрию на входе в помещения и обрабатывать руки антисептиком", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
С 8 ноября 2021 года в регионе допуск в непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, театры, кинотеатры, цирки, кафе и рестораны был возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании COVID-19. Мельниченко пояснял, что свободный вход без QR-кодов сохранялся только в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.
В Пензенской области лабораторно подтверждены 160 023 случая заражения, скончались 5 292 человека с COVID-19, выздоровели 110 270 человек. Вакцинацию первым компонентом прошли более 933 тысяч человек, вторым - почти 892 тысячи, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 70,4%.
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:48Распространение коронавируса
Минкультуры отменило ограничения по заполняемости залов и QR-коды
 
ОбществоПензенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала