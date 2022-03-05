https://ria.ru/20220305/qr-kod-1776647165.html

В Пензенской области с 5 марта отменят QR-коды

В Пензенской области с 5 марта отменят QR-коды - РИА Новости, 05.03.2022

В Пензенской области с 5 марта отменят QR-коды

Требование QR-кодов при входе в общественные места в Пензенской области с субботы отменяется в связи с улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусом,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:59

2022-03-05T08:59

2022-03-05T09:12

общество

пензенская область

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САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Требование QR-кодов при входе в общественные места в Пензенской области с субботы отменяется в связи с улучшением ситуации по заболеваемости коронавирусом, заявил губернатор Олег Мельниченко."Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Пензенской области постепенно улучшается. Я считаю, что нужно шаг за шагом отменять и ограничения, которые действуют в регионе. С сегодняшнего дня в Пензенской области мы отменяем систему QR-кодов. Но масочный режим по-прежнему сохраняется, также необходимо проводить термометрию на входе в помещения и обрабатывать руки антисептиком", - написал Мельниченко в Telegram-канале.С 8 ноября 2021 года в регионе допуск в непродовольственные магазины, кроме аптек и с товарами первой необходимости, театры, кинотеатры, цирки, кафе и рестораны был возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании COVID-19. Мельниченко пояснял, что свободный вход без QR-кодов сохранялся только в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.В Пензенской области лабораторно подтверждены 160 023 случая заражения, скончались 5 292 человека с COVID-19, выздоровели 110 270 человек. Вакцинацию первым компонентом прошли более 933 тысяч человек, вторым - почти 892 тысячи, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 70,4%.

https://ria.ru/20220304/zapolnyaemost-1776537619.html

пензенская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, пензенская область