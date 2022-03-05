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Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин
Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин
Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как в сельском хозяйстве после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:30
2022-03-05T17:12
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как в сельском хозяйстве после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Говоря о том, что РФ в условиях санкций будет развивать собственную авиацию, строить свои воздушные суда и развивать аэродромную сеть, Путин сказал: "Это очень большая работа. Но это еще один толчок к развитию, в том числе и промышленности, и инфраструктуры, так же, как мы в свое время сделали это, уделив особое внимание развитию сельского хозяйства".
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экономика, владимир путин, россия
16:30 05.03.2022 (обновлено: 17:12 05.03.2022)
 
Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россия нарастит импортозамещение в условиях санкций

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как в сельском хозяйстве после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Говоря о том, что РФ в условиях санкций будет развивать собственную авиацию, строить свои воздушные суда и развивать аэродромную сеть, Путин сказал: "Это очень большая работа. Но это еще один толчок к развитию, в том числе и промышленности, и инфраструктуры, так же, как мы в свое время сделали это, уделив особое внимание развитию сельского хозяйства".
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 08:15
В Совфеде призвали решить проблему импортозамещения в гражданской авиации
 
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