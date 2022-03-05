https://ria.ru/20220305/putin-1776776471.html

Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин

Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин

Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как в сельском хозяйстве после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:30

2022-03-05T16:30

2022-03-05T17:12

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как в сельском хозяйстве после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Говоря о том, что РФ в условиях санкций будет развивать собственную авиацию, строить свои воздушные суда и развивать аэродромную сеть, Путин сказал: "Это очень большая работа. Но это еще один толчок к развитию, в том числе и промышленности, и инфраструктуры, так же, как мы в свое время сделали это, уделив особое внимание развитию сельского хозяйства".

https://ria.ru/20220305/aviatsiya-1776643481.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия