https://ria.ru/20220305/putin-1776776471.html
Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин
Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин
Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как в сельском хозяйстве после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:30
2022-03-05T16:30
2022-03-05T17:12
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как в сельском хозяйстве после 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Говоря о том, что РФ в условиях санкций будет развивать собственную авиацию, строить свои воздушные суда и развивать аэродромную сеть, Путин сказал: "Это очень большая работа. Но это еще один толчок к развитию, в том числе и промышленности, и инфраструктуры, так же, как мы в свое время сделали это, уделив особое внимание развитию сельского хозяйства".
https://ria.ru/20220305/aviatsiya-1776643481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
16:30 05.03.2022 (обновлено: 17:12 05.03.2022)
Россия нарастит импортозамещение, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия нарастит импортозамещение в условиях санкций