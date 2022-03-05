https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776704920.html

Власти Туниса смягчили условия въезда для иностранных туристов

Власти Туниса смягчили условия въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 05.03.2022

Власти Туниса смягчили условия въезда для иностранных туристов

Власти Туниса заявили о смягчении условий въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:02

2022-03-05T12:02

2022-03-05T15:41

туризм

туризм

новости - туризм

тунис (страна)

ассоциация туроператоров россии (атор)

сертификат о вакцинации

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275549_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_160c7995c1cc419748f148f3a94f5b39.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Туниса заявили о смягчении условий въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР.Теперь путешественникам младше 18 лет не нужно предъявлять вакцинный сертификат и результаты теста на коронавирус. Раньше такие документы требовали у всех прибывших старше шести лет.Приложение Health Form (анкета здоровья) упразднено. Прежде оно было необходимо при посадке пассажиров на борт.Меньше переживать придется туристам и по прибытии в Тунис. Теперь дети не будут участвовать в выборочном тестировании в аэропорту прилета. Такая обязанность есть только у тех, кому больше 18 лет.

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

тунис (страна)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, тунис (страна), ассоциация туроператоров россии (атор), сертификат о вакцинации, коронавирус covid-19