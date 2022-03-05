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Туризм
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776704920.html
Власти Туниса смягчили условия въезда для иностранных туристов
Власти Туниса смягчили условия въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 05.03.2022
Власти Туниса смягчили условия въезда для иностранных туристов
Власти Туниса заявили о смягчении условий въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:02
2022-03-05T15:41
туризм
туризм
новости - туризм
тунис (страна)
ассоциация туроператоров россии (атор)
сертификат о вакцинации
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Туниса заявили о смягчении условий въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР.Теперь путешественникам младше 18 лет не нужно предъявлять вакцинный сертификат и результаты теста на коронавирус. Раньше такие документы требовали у всех прибывших старше шести лет.Приложение Health Form (анкета здоровья) упразднено. Прежде оно было необходимо при посадке пассажиров на борт.Меньше переживать придется туристам и по прибытии в Тунис. Теперь дети не будут участвовать в выборочном тестировании в аэропорту прилета. Такая обязанность есть только у тех, кому больше 18 лет.
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html
тунис (страна)
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туризм, новости - туризм, тунис (страна), ассоциация туроператоров россии (атор), сертификат о вакцинации, коронавирус covid-19
12:02 05.03.2022 (обновлено: 15:41 05.03.2022)
 
Власти Туниса смягчили условия въезда для иностранных туристов

АТОР: власти Туниса не будут тестировать прибывающих детей на коронавирус

© Depositphotos / christophe.cappelliВид на Медину в Тунисе
Вид на Медину в Тунисе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Depositphotos / christophe.cappelli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Туниса заявили о смягчении условий въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР.
Теперь путешественникам младше 18 лет не нужно предъявлять вакцинный сертификат и результаты теста на коронавирус. Раньше такие документы требовали у всех прибывших старше шести лет.
Приложение Health Form (анкета здоровья) упразднено. Прежде оно было необходимо при посадке пассажиров на борт.
Меньше переживать придется туристам и по прибытии в Тунис. Теперь дети не будут участвовать в выборочном тестировании в аэропорту прилета. Такая обязанность есть только у тех, кому больше 18 лет.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 08:00Туризм
Путешествия в новой реальности: в каких странах ждут российских туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТунис (страна)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Сертификат о вакцинацииКоронавирус COVID-19
 
 
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