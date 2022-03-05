https://ria.ru/20220305/prozorov-1776783797.html

Василий Прозоров: Украина стягивает силы в жилые кварталы

Василий Прозоров: Украина стягивает силы в жилые кварталы - РИА Новости, 05.03.2022

Василий Прозоров: Украина стягивает силы в жилые кварталы

Украинские войска отступают в жилые кварталы городов, так как это их единственный шанс замедлить наступление российских и донецких военных. О перспективах... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:00

2022-03-05T17:00

2022-03-05T17:00

интервью

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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Украинские войска отступают в жилые кварталы городов, так как это их единственный шанс замедлить наступление российских и донецких военных. О перспективах украинской стороны и возможности окружения их крупных соединений РИА Новости рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, изучающий районы боевых в Донецкой и Луганской областях.– Милиция ЛНР быстро продвигается вперед, а силовики без боя оставили ряд пунктов, таких как Станица Луганская и Новоайдар. Почему они не стали их оборонять? Ведь они окапывались там семь лет и для долгой обороны все было готово.– Боятся попасть в окружение, стягивают свои силы в городскую агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное – туда, где надеются долго обороняться. После того как силы ЛНР прорвали фронт, практически все украинские силы с Луганского фронта быстро-быстро отступили в сторону Северодонецка и Лисичанска. Практически вся Луганская область уже освобождена, кроме этого треугольника – Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Все, это последний кусочек, который под контролем Украины.– То есть они специально отступают в плотную городскую застройку?– Они понимают, что на этих позициях (в Станице Луганской, Счастье и Новоайдаре – ред.) их все равно рано или поздно разгромили бы. А отступать позже – боялись не успеть. Их колонны бы на марше расстреляли и все.– А на оборону Северодонецка у них серьезные планы?– Если они выбрали логику сражаться до последнего, то да, то это абсолютно логично – зайти в городскую застройку. Городская застройка – это самый кошмарный вид боя. И это же колоссальная возможность создания медийных картинок. Городские разрушения.Возможно, да, они хотят в Северодонецк стянуть побольше войск наших, замедлить наступление. Как ни крути, эти города придется брать в кольцо, а пока они будут в кольце, мы не сможем развивать наступление дальше. К сожалению, так.– Есть вероятность, что они из Северодонецка тоже отступят?– Может быть. (Образуется) глобальный котел этот, когда откидывают (силовиков) от Запорожья и с севера от Харькова. И отсекается вообще вся эта группировка от Славянска и до Мариуполя. Как в этой ситуации они себя поведут, я не знаю. Но вообще будет такой котел, сотни километров в длину. И потом, смотрите, мы сегодня ездили (по линии фронта ЛНР – ред.) – куча брошенной техники украинской. Реально, куча вообще. Мы только танков насчитали сколько, штук 10. Из них один поврежден, остальные целые. Топлива нет, и все. Топливо заканчивается, ГСМ. Я думаю, еще день-два-три, и у них реально будет топливный голод настоящий. Нет топлива на Украине. Белоруссия перекрыла краник, Россия перекрыла. Откуда еще брать?– Из Северодонецка украинским силам есть куда отступить?– На Славянск, на Краматорск. Но опять же можно попасть в тот же котел (в окружение – ред.). Дальше только реально собраться и валить в сторону Днепропетровска в надежде выскочить из котла. Мы сегодня беседовали с их полицией (местными украинскими полицейскими, которые после отступления украинских сил остались в своих городах и оказались на территории ЛНР, – ред.). Они говорят, что много полицейских уехали отсюда. Поступил приказ, всех собрали начальники: "Все, собираемся, два часа на сборы, в машины и поехали в Северодонецк". В Северодонецке находится управление полиции по Луганской области (назначенное Киевом – ред.). Из Северодонецка полицейских отправили в Днепропетровскую область, в районный центр. То есть даже в Северодонецке не задерживаются. Может и так, силы стягивают туда.– То есть на эту территорию Киев уже махнул рукой?– Это территория ЛНР и ДНР, и в Киеве понимают, что тут не удержат ни при каких условиях.– И много полицейских осталось?– В Старобельске остался, ну, процентов 70 личный состав милиции. В других, где-то больше, где-то меньше.– А почему эти полицейские не убежали? Не боятся, что ЛНР накажет их за сотрудничество с Украиной?– Это простые полицейские, какие-нибудь опера-дознаватели, следователи – им нечего бояться. ЛНР всерьез рассматривает, чтобы провести проверку, ну, там фильтрацию какую-то, аттестацию, и отправить работать. В Станице Луганская уже пожарные службы заработали, "Скорая помощь" заработала, которые работали при Украине – они уже начали работать при ЛНР. Уже какие-то государственные службы начали работать из числа тех же сотрудников, которые работали при Украине. Хороший ход, кстати. Очень успокоит население, успокоит многих таких работников. Многие боятся. А не надо бояться. Должно пройти время, чтобы они увидели, что власть начала налаживаться, устаканиваться. Что ЛНР пришла всерьез.– В целом на Восточной Украине – в Харькове, Херсоне, Одессе – насколько сильны пророссийские настроения? Готовы там люди приветствовать российскую спецоперацию или даже поднимать антифашистские восстания?– Восточная Украина все равно пророссийская, что бы сейчас ни говорили, что бы ни показывали. Но мы видим такую ситуацию, что даже в освобожденных городах люди не спешат проявлять свою "пророссийскость". Почему? Потому что они опасаются. Опасаются, что отыграется назад. Что Россия уйдет, а им потом здесь жить. Многие города, наверно, нас бы с цветами встречали, но люди боятся: вы же потом все равно уйдете. А эти (нацисты – ред.) потом вылезут. Будем честными: люди опасаются того, что политики договорятся, а на местах придется этим людям простым отбиваться.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/ukraina-1776779280.html

https://ria.ru/20220305/neonatsisty-1776774539.html

https://ria.ru/20220303/schit-1776359772.html

https://ria.ru/20220305/plennyy-1776765775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/koridory-1776767401.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, украина, ситуация в днр и лнр