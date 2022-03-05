https://ria.ru/20220305/prestupleniya-1776778835.html

Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления

Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления - РИА Новости, 05.03.2022

Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления

Нужно избавить людей от угрозы уголовного наказания по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен, что касается налоговых преступлений - уголовные дела... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:36

2022-03-05T16:36

2022-03-05T16:59

россия

владимир путин

общество

преступления

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нужно избавить людей от угрозы уголовного наказания по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен, что касается налоговых преступлений - уголовные дела могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы, заявил президент РФ Владимир Путин."Я считаю, я поддерживаю, такое решение уже принято - нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб. Это первое. Второе, что касается налоговых преступлений. Да, конечно, правонарушения недопустимы, но мы согласились с тем, что уголовные дела в этом случае могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220305/biznes-1776772273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, владимир путин, общество, преступления