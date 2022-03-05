https://ria.ru/20220305/prestupleniya-1776778835.html
Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления
Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления - РИА Новости, 05.03.2022
Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления
Нужно избавить людей от угрозы уголовного наказания по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен, что касается налоговых преступлений - уголовные дела... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:36
2022-03-05T16:36
2022-03-05T16:59
россия
владимир путин
общество
преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нужно избавить людей от угрозы уголовного наказания по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен, что касается налоговых преступлений - уголовные дела могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы, заявил президент РФ Владимир Путин."Я считаю, я поддерживаю, такое решение уже принято - нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб. Это первое. Второе, что касается налоговых преступлений. Да, конечно, правонарушения недопустимы, но мы согласились с тем, что уголовные дела в этом случае могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20220305/biznes-1776772273.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_cf0bbb6469f3b9d451bd4da6c72dcc9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, преступления
16:36 05.03.2022 (обновлено: 16:59 05.03.2022)
Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления
Путин: нужно убрать уголовное наказание за экономические преступления, если ущерб возмещен