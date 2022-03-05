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Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления
Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления - РИА Новости, 05.03.2022
Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления
Нужно избавить людей от угрозы уголовного наказания по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен, что касается налоговых преступлений - уголовные дела... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:36
2022-03-05T16:59
россия
владимир путин
общество
преступления
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нужно избавить людей от угрозы уголовного наказания по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен, что касается налоговых преступлений - уголовные дела могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы, заявил президент РФ Владимир Путин."Я считаю, я поддерживаю, такое решение уже принято - нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб. Это первое. Второе, что касается налоговых преступлений. Да, конечно, правонарушения недопустимы, но мы согласились с тем, что уголовные дела в этом случае могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
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россия, владимир путин, общество, преступления
16:36 05.03.2022 (обновлено: 16:59 05.03.2022)
 
Путин предложил изменения в наказании за экономические преступления

Путин: нужно убрать уголовное наказание за экономические преступления, если ущерб возмещен

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нужно избавить людей от угрозы уголовного наказания по экономическим преступлениям, если ущерб возмещен, что касается налоговых преступлений - уголовные дела могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я считаю, я поддерживаю, такое решение уже принято - нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более если возмещен ущерб. Это первое. Второе, что касается налоговых преступлений. Да, конечно, правонарушения недопустимы, но мы согласились с тем, что уголовные дела в этом случае могут быть возбуждены только по материалам налоговой службы", - сказал Путин в Химках во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 16:23
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