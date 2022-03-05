https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html

Правила поведения при пожаре: вызов спасателей, эвакуация, первая помощь

Правила поведения при пожаре: техника безопасности, план действий, памятка

Правила поведения при пожаре: вызов спасателей, эвакуация, первая помощь

Необходимо четко знать, как вести себя при пожаре, чтобы не терять время. Иногда очаг возгорания можно устранить самостоятельно, в иных случаях нужно вызывать... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:55

2022-03-05T20:55

2022-03-05T20:55

безопасность

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Необходимо четко знать, как вести себя при пожаре, чтобы не терять время. Иногда очаг возгорания можно устранить самостоятельно, в иных случаях нужно вызывать пожарных. Правила поведения, действия после обнаружения пожара, памятка и техника безопасности - в материале РИА Новости.Признаки возгоранияПожар не всегда получается обнаружить сразу. Одни из самых частых признаков возгорания:Возможные причины возгоранияПричин пожара может быть очень много. Самые распространенные среди них:Общий план действий при пожареПри обнаружении признаков пожара следует сохранять самообладание. Прежде всего необходимо оценить степень возгорания и предпринять меры по обеспечению безопасности людей.План действий:Вызов пожарныхУдалившись в зону, недоступную для огня, нужно позвонить по телефонам "01", "101" или "112". Необходимо сообщить диспетчеру адрес ЧП, характеристики места пожара, его вероятную причину (если известна), степень распространения огня, свои имя и фамилию, номер телефона, а также ответить на все остальные вопросы сотрудника спасательной службы.Попытки самостоятельного тушенияВ случае пожара в помещении со стенами, выполненными из горючих материалов, а также при наличии на них обоев или ковров вода должна подаваться в верхнюю часть стены с расчетом на то, что, стекая, она погасит или намочит ее нижнюю часть, остановив распространение огня.Одежда, занавески, портьеры тушатся водой на полу. Также необходимо следить за выносимыми во двор предметами постельного белья, одежды и др, поскольку во время сушки они могут повторно воспламениться от тления.В тех случаях, когда дверь в помещение, где начался пожар, закрыта, ее не следует открывать до тех пор, пока не будут подготовлены огнетушащие средства. В замкнутом пространстве горение и тление происходит медленно из-за недостатка кислорода. Двери в помещение следует открывать осторожно, загораживая тканью, чтобы предотвратить ожоги во время вспышки продуктов неполного сгорания предметов, которые могут возникнуть в случае попадания обогащенного кислородом воздуха.Если в доме, где произошел пожар, нет жильцов и дверь заперта, необходимо открыть ее любыми подручными средствами. При возгорании изоляции электроприборов в первую очередь нужно отсоединить электропроводку, для чего снять электрические предохранители на групповой панели дома. После этого можно приступать к тушению проводов, используя воду или песок. До момента отключения тока изоляцию проводов можно потушить только сухим песком при помощи лопаты или совка.Разлитый бензин, масло и другие легковоспламеняющиеся жидкости нельзя тушить водой, так как эти вещества легче воды и поднимутся на ее поверхность, продолжая гореть и увеличивая площадь возгорания. Для их тушения следует использовать песок, землю, а также плотные ткани, одеяла, пальто и т.д., предварительно смоченные водой.Предупреждение о пожареЕсли человек находится в общественном месте, многоквартирном доме или другом помещении, где присутствуют люди, необходимо незамедлительно сообщить им о пожаре. В таких ситуациях обнаруживший возгорание несет ответственность за жизни других. Важно, чтобы человек не создал панику. Поэтому говорить необходимо спокойно, предупредив, что спасатели уже спешат на место.ЭвакуацияДля того чтобы покинуть место возгорания, следует постараться найти наиболее безопасный способ. К выходу нужно двигаться по лестницам и коридорам, которые не задымлены (или минимально задымлены). Если этот вариант невозможен, чтобы безопасно пройти опасное место, нос и рот следует прикрывать влажной тканью. Учитывая, что дым поднимается вверх, нужно двигаться, пригнувшись.Запрещается пользоваться лифтом во время пожара, так как электричество может исчезнуть в любой момент и человек окажется в ловушке.В любом случае не стоит паниковать, особенно если речь идет о многоэтажном здании или других местах, где пожар может угрожать многим людям одновременно. В таких случаях в результате паники может число пострадавших может увеличиться.Помощь пожарнымУбедившись, что информация принята и служба спасения выехала, следует дождаться пожарных, оставаясь в безопасном месте, недоступном для огня. При возможности нужно встретить приближающуюся бригаду, показать пути доступа к огню.Оказание первой помощи пострадавшимВысокие температуры создают опасность для людей. Находясь в помещении без защитных средств, они подвергаются высокому риску сильных ожогов. Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожоги дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии — кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и смерти.Существует три степени термических ожогов: легкая, умеренная и тяжелая. Легкие ожоги характеризуются стойким покраснением обожженной кожи, сильной болью. При ожогах более тяжелых степеней возникают волдыри; на фоне покраснения и волдырей могут появляться участки белой ("свиной") кожи.Первая помощь при небольшом ожоге:Первая помощь при обширных ожогах:Обширные ожоги осложняются шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, пытается убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.В легких случаях отравления пострадавшему следует дать кофе, крепкий чай, а также понюхать вату, пропитанную нашатырным спиртом. В случае тяжелого отравления (при наличии тошноты, рвоты) человека нужно освободить от одежды, стесняющей дыхание (расстегнуть воротник, ремень).Важно сразу обеспечишь приток свежего воздуха. При потере сознания Роспотребнадзор рекомендует уложить пострадавшего на бок и следить, чтобы его голова не запрокидывалась, это особенно важно, если возникнет рвота. При остановке дыхания и сердечной деятельности необходимо выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до приезда врача.Правила поведения при пожареСуществуют общие правила поведения при пожаре, однако эвакуация, попытки самостоятельного тушения сильно различаются в зависимости от того, где человек столкнулся с опасностью.Частный домПлан действий при пожаре в частном доме:1. Вызвать спасателей, сообщив адрес, фамилию и номер телефона.2. Отключить все электрооборудование, бытовые приборы, газ.3. Закрыть (или не открывать) двери и окна, свободный доступ кислорода только усилит огонь.4. Если пламя еще небольшое, попытаться его погасить своими силами:В случае неудавшегося тушения срочно эвакуироваться из помещения (здания). Маленьких детей взять на руки, помочь пожилым и пострадавшим.Многоквартирный домЕсли в квартире или офисе произошел пожар, нужно следовать следующей инструкции:Образовательное учреждениеПри возникновении пожара в школах и других учебных заведениях самое главное - избежать паники. Последовательность действий следующая:1. Включить пожарную тревогу. Любой человек - ученик или школьный работник - должен включить ее при обнаружении возгорания. Оповещение о пожаре должно служить сигналом для полной эвакуации из здания.2. Позвонить в пожарную службу. При появлении дыма, даже самом незначительном, или подозрении на пожар следует позвонить спасателям по телефону "01" или мобильному "112". Дублировать вызов пожарной охраны должен дежурный по школе или классный руководитель, которым также нужно сообщить о вызове директору школы.3. Эвакуация. Услышав сигнал тревоги:4. Место сбора находится во дворе учебного заведения. Прибыв туда, каждый отдельный класс или группа людей должны занять заранее определенное место, оставаться там и не расходиться.5. Перекличка. По прибытии на место сбора необходимо немедленно провести перекличку в соответствии со списками. Если кто-то отсутствует, сотрудники должны начать его поиски. Руководитель учебного заведения на месте сбора получает отчет от всех преподавателей о присутствии всех учеников в полном объеме и по прибытии пожарной части он сообщает, все ли были благополучно эвакуированы.Общественное местоПервый шаг - убедиться, что в здании есть безопасные выходы. Чтобы понять, что делать в случае пожара в общественном здании, необходимо ознакомиться с планом его эвакуации. Обычно схема аварийного спасения размещается на стенах помещений. Прежде чем войти в какую-либо комнату, нужно проверить, нет ли пламени за ее дверью. Необходимо прикоснуться к ручке и полотну, если они горячие - не открывать ее. Также следует обратить внимание на задымление и ограничение видимости в помещении. Она должна быть более 10 метров.Транспортное средствоПожар в автомобиле опасен тем, что огонь быстро охватывает транспортное средство. Спасатели иногда не успевают вовремя прибыть на место происшествия, поэтому в таких случаях приходится полагаться исключительно на себя. Большое количество легковоспламеняющейся жидкости внутри машины усиливает горение и создает опасность взрыва. Необходимо действовать быстро:Открытая местностьПоджоги травы и мусора, пожары, которые не были потушены, окурки - опасны и способствуют распространению огня на большую открытую территорию. Если человек заметил такие признаки, как запах гари, отблески пламени, беспокойное поведение животных или странный туман, следует выполнить следующие действия:Лесная местностьЛесной пожар опасен тем, что небольшое возгорание может перерасти в катастрофу. Огонь, который не полностью потушен, раздуваемый ветром, может превратиться в огромное пламя. Заметить пожар в лесу сложнее, чем в здании, поэтому его часто обнаруживают довольно поздно. В результате выгорают большие площади лесов, страдают животные.При начинающемся возгорании можно попробовать ликвидировать его самостоятельно. Для этого следует:Безопасность при пожареГлавное в такой ситуации - это не паниковать, вызвать пожарных, пытаться по возможности потушить огонь до их прибытия. На начальной стадии горения можно залить водой, засыпать песком или землей, воспользоваться огнетушителем, если таковой есть. Нельзя открывать окна и форточки. Если не удается потушить пожар самостоятельно — нужно покинуть квартиру и закрыть за собой дверь, сообщить о пожаре соседям.Чего нельзя делатьНекоторые действия при пожаре строго запрещены. Среди них:ПамяткаМЧС в памятке предписывает следующий порядок действий при пожаре:1. Сообщить в Единую службу спасения по телефону “01”.2. Вывести на улицу детей и престарелых.3. Попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этажности и т.п.).4. При опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке).5. Помнить, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его отсутствии мокрой тряпкой.6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха.7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не предоставляется возможным, немедленно покинуть квартиру, прикрыв за собой дверь.8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши использовать балконную лестницу, а если ее нет, то выйти на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постараться привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.9. По возможности организовать встречу пожарных подразделений, указать на очаг пожара.Если человек не может (или не рискует) выйти из квартиры, то нужно:

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https://ria.ru/20220304/ozhogi-1776553900.html

https://realty.ria.ru/20210101/protivopozharnye-trebovaniya-1591750545.html

https://ria.ru/20210518/pozhar-1732876923.html

https://ria.ru/20220210/avtoaptechka-1772110812.html

https://ria.ru/20210427/mchs-1730154150.html

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безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, медицинская помощь, психологическая помощь