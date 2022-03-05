Правила поведения при пожаре: вызов спасателей, эвакуация, первая помощь
Поведение при пожаре
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Необходимо четко знать, как вести себя при пожаре, чтобы не терять время. Иногда очаг возгорания можно устранить самостоятельно, в иных случаях нужно вызывать пожарных. Правила поведения, действия после обнаружения пожара, памятка и техника безопасности - в материале РИА Новости.
Признаки возгорания
Пожар не всегда получается обнаружить сразу. Одни из самых частых признаков возгорания:
- —наличие запаха дыма;
- —характерный запах горящей резины или пластмассы, снижение напряжения в электросети, нарушение подачи электропитания – признаки горения электропроводки.
Возможные причины возгорания
Причин пожара может быть очень много. Самые распространенные среди них:
- —небрежное отношение к любым источникам огня (брошенная непотушенная сигарета, разведение костра вблизи легковоспламеняющихся веществ);
- —нарушение правил эксплуатации электрооборудования производственного или бытового назначения;
- —нарушение правил эксплуатации печей (разжигание огня с использованием веществ легковоспламеняющегося типа, оставление их на длительное время без присмотра и т.д.);
- —эксплуатация неисправных газовых или электрических приборов бытового назначения;
- —игры детей со спичками;
- —природное явление (молния);
- —умышленный поджог.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы на пожарно-тактических учениях
Сотрудники пожарной службы на пожарно-тактических учениях
Общий план действий при пожаре
При обнаружении признаков пожара следует сохранять самообладание. Прежде всего необходимо оценить степень возгорания и предпринять меры по обеспечению безопасности людей.
План действий:
- —Вызвать пожарных.
- —В случае небольшого пожара попробовать потушить огонь водой, песком, плотной тканью или специальными средствами пожаротушения. Запрещается тушить электроприборы водой.
- —Предупредить других людей о пожаре, предотвращая панику.
- —Если пламя значительно распространяется, немедленно покинуть помещение. Пользоваться лифтами запрещено.
- —Если по пути эвакуации есть дым, нужно дышать через влажную ткань, двигаться, пригибаясь к полу.
- —Если невозможно покинуть помещение - оставаться в нем, закрыв окна и двери, привлекать внимание очевидцев через стекло.
Вызов пожарных
Удалившись в зону, недоступную для огня, нужно позвонить по телефонам "01", "101" или "112". Необходимо сообщить диспетчеру адрес ЧП, характеристики места пожара, его вероятную причину (если известна), степень распространения огня, свои имя и фамилию, номер телефона, а также ответить на все остальные вопросы сотрудника спасательной службы.
Попытки самостоятельного тушения
В случае пожара в помещении со стенами, выполненными из горючих материалов, а также при наличии на них обоев или ковров вода должна подаваться в верхнюю часть стены с расчетом на то, что, стекая, она погасит или намочит ее нижнюю часть, остановив распространение огня.
Одежда, занавески, портьеры тушатся водой на полу. Также необходимо следить за выносимыми во двор предметами постельного белья, одежды и др, поскольку во время сушки они могут повторно воспламениться от тления.
В тех случаях, когда дверь в помещение, где начался пожар, закрыта, ее не следует открывать до тех пор, пока не будут подготовлены огнетушащие средства. В замкнутом пространстве горение и тление происходит медленно из-за недостатка кислорода. Двери в помещение следует открывать осторожно, загораживая тканью, чтобы предотвратить ожоги во время вспышки продуктов неполного сгорания предметов, которые могут возникнуть в случае попадания обогащенного кислородом воздуха.
Если в доме, где произошел пожар, нет жильцов и дверь заперта, необходимо открыть ее любыми подручными средствами. При возгорании изоляции электроприборов в первую очередь нужно отсоединить электропроводку, для чего снять электрические предохранители на групповой панели дома. После этого можно приступать к тушению проводов, используя воду или песок. До момента отключения тока изоляцию проводов можно потушить только сухим песком при помощи лопаты или совка.
Разлитый бензин, масло и другие легковоспламеняющиеся жидкости нельзя тушить водой, так как эти вещества легче воды и поднимутся на ее поверхность, продолжая гореть и увеличивая площадь возгорания. Для их тушения следует использовать песок, землю, а также плотные ткани, одеяла, пальто и т.д., предварительно смоченные водой.
Предупреждение о пожаре
Если человек находится в общественном месте, многоквартирном доме или другом помещении, где присутствуют люди, необходимо незамедлительно сообщить им о пожаре. В таких ситуациях обнаруживший возгорание несет ответственность за жизни других. Важно, чтобы человек не создал панику. Поэтому говорить необходимо спокойно, предупредив, что спасатели уже спешат на место.
Эвакуация
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
Для того чтобы покинуть место возгорания, следует постараться найти наиболее безопасный способ. К выходу нужно двигаться по лестницам и коридорам, которые не задымлены (или минимально задымлены). Если этот вариант невозможен, чтобы безопасно пройти опасное место, нос и рот следует прикрывать влажной тканью. Учитывая, что дым поднимается вверх, нужно двигаться, пригнувшись.
Запрещается пользоваться лифтом во время пожара, так как электричество может исчезнуть в любой момент и человек окажется в ловушке.
В любом случае не стоит паниковать, особенно если речь идет о многоэтажном здании или других местах, где пожар может угрожать многим людям одновременно. В таких случаях в результате паники может число пострадавших может увеличиться.
Помощь пожарным
Убедившись, что информация принята и служба спасения выехала, следует дождаться пожарных, оставаясь в безопасном месте, недоступном для огня. При возможности нужно встретить приближающуюся бригаду, показать пути доступа к огню.
Оказание первой помощи пострадавшим
Высокие температуры создают опасность для людей. Находясь в помещении без защитных средств, они подвергаются высокому риску сильных ожогов. Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожоги дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии — кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и смерти.
Существует три степени термических ожогов: легкая, умеренная и тяжелая. Легкие ожоги характеризуются стойким покраснением обожженной кожи, сильной болью. При ожогах более тяжелых степеней возникают волдыри; на фоне покраснения и волдырей могут появляться участки белой ("свиной") кожи.
Первая помощь при небольшом ожоге:
- —поместить повреждённый участок кожи под холодную воду на 10-15 минут или приложить стерильный пакет со льдом;
- —наложить стерильную повязку;
- —дать обезболивающее;
- —при необходимости обратиться к врачу.
Первая помощь при обширных ожогах:
- —наложить негерметичную стерильную повязку;
- —дать обезболивающее;
- —дать стакан щелочно-солевой смеси (одна чайная ложка поваренной соли и половина чайной ложки пищевой соды, растворенной в двух стаканах воды);
- —доставить пострадавшего в больницу.
Обширные ожоги осложняются шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, пытается убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью.
В легких случаях отравления пострадавшему следует дать кофе, крепкий чай, а также понюхать вату, пропитанную нашатырным спиртом. В случае тяжелого отравления (при наличии тошноты, рвоты) человека нужно освободить от одежды, стесняющей дыхание (расстегнуть воротник, ремень).
Важно сразу обеспечишь приток свежего воздуха. При потере сознания Роспотребнадзор рекомендует уложить пострадавшего на бок и следить, чтобы его голова не запрокидывалась, это особенно важно, если возникнет рвота. При остановке дыхания и сердечной деятельности необходимо выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до приезда врача.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа практическом занятии по правилам пользования огнетушителями
На практическом занятии по правилам пользования огнетушителями
Правила поведения при пожаре
Существуют общие правила поведения при пожаре, однако эвакуация, попытки самостоятельного тушения сильно различаются в зависимости от того, где человек столкнулся с опасностью.
Частный дом
План действий при пожаре в частном доме:
1. Вызвать спасателей, сообщив адрес, фамилию и номер телефона.
2. Отключить все электрооборудование, бытовые приборы, газ.
3. Закрыть (или не открывать) двери и окна, свободный доступ кислорода только усилит огонь.
4. Если пламя еще небольшое, попытаться его погасить своими силами:
- —воспользоваться огнетушителем;
- —накрыть очаг плотной тканью (шторы, одеяло);
- —засыпать землей или песком;
- —залить водой.
В случае неудавшегося тушения срочно эвакуироваться из помещения (здания). Маленьких детей взять на руки, помочь пожилым и пострадавшим.
Многоквартирный дом
Если в квартире или офисе произошел пожар, нужно следовать следующей инструкции:
1 января 2021, 10:14Россия на 20% сокращает противопожарные требования с 1 января
- —вызвать пожарных;
- —обесточить все электроприборы, не пытаться тушить проводку водой или другими жидкостями;
- —для тушения пожара на объектах, которые не находятся под напряжением, использовать воду. В других случаях подойдет песок;
- —если горят легковоспламеняющиеся жидкости или химикаты, обильно посыпать их землей или использовать огнетушитель;
- —не использовать лифты для эвакуации, двигаться по лестницам. Если они наполнены огнем и дымом, выйти на балкон, плотно закрыть дверь и громко позвать на помощь;
- —после спасения не покидать объект, дождаться прибытия пожарных и помочь им.
Образовательное учреждение
При возникновении пожара в школах и других учебных заведениях самое главное - избежать паники. Последовательность действий следующая:
1. Включить пожарную тревогу. Любой человек - ученик или школьный работник - должен включить ее при обнаружении возгорания. Оповещение о пожаре должно служить сигналом для полной эвакуации из здания.
2. Позвонить в пожарную службу. При появлении дыма, даже самом незначительном, или подозрении на пожар следует позвонить спасателям по телефону "01" или мобильному "112". Дублировать вызов пожарной охраны должен дежурный по школе или классный руководитель, которым также нужно сообщить о вызове директору школы.
18 мая 2021, 23:12Пожары в исторических зданиях в России в 2004-2021 годах
3. Эвакуация. Услышав сигнал тревоги:
- —руководитель образовательного учреждения или лицо, его заменяющее, должны дать команду на отключение электроснабжения образовательного учреждения и немедленно проследовать ко входу вместе с учениками, так как после эвакуации директор должен будет провести перекличку.
- —сотрудники образовательного учреждения обязаны открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в учреждении. Лифты, подъемники и т.д. не могут использоваться для эвакуации.
- —учащиеся в сопровождении преподавателя один за другим покидают классы и следуют по маршруту эвакуации к месту сбора.
- —учитель должен закрыть дверь своего кабинета и все другие двери вдоль пути эвакуации. Преподавателю необходимо следовать за учениками со списком присутствующих на уроке.
4. Место сбора находится во дворе учебного заведения. Прибыв туда, каждый отдельный класс или группа людей должны занять заранее определенное место, оставаться там и не расходиться.
5. Перекличка. По прибытии на место сбора необходимо немедленно провести перекличку в соответствии со списками. Если кто-то отсутствует, сотрудники должны начать его поиски. Руководитель учебного заведения на месте сбора получает отчет от всех преподавателей о присутствии всех учеников в полном объеме и по прибытии пожарной части он сообщает, все ли были благополучно эвакуированы.
Техника МЧС на месте пожара
Общественное место
Первый шаг - убедиться, что в здании есть безопасные выходы. Чтобы понять, что делать в случае пожара в общественном здании, необходимо ознакомиться с планом его эвакуации. Обычно схема аварийного спасения размещается на стенах помещений. Прежде чем войти в какую-либо комнату, нужно проверить, нет ли пламени за ее дверью. Необходимо прикоснуться к ручке и полотну, если они горячие - не открывать ее. Также следует обратить внимание на задымление и ограничение видимости в помещении. Она должна быть более 10 метров.
Транспортное средство
Пожар в автомобиле опасен тем, что огонь быстро охватывает транспортное средство. Спасатели иногда не успевают вовремя прибыть на место происшествия, поэтому в таких случаях приходится полагаться исключительно на себя. Большое количество легковоспламеняющейся жидкости внутри машины усиливает горение и создает опасность взрыва. Необходимо действовать быстро:
- —В общественном транспорте первое, что нужно сделать, это сообщить водителю о замеченном пожаре. Он должен остановить машину, затем нажать кнопку аварийного выхода рядом с дверью.
- —Нужно использовать огнетушитель, который должен быть в каждом транспортном средстве в соответствии с правилами техники безопасности.
- —Быстро покинуть транспорт через аварийный люк.
- —При необходимости разбить стекло.
- —Обязательно прикрывать дыхательные пути тканью или одеждой.
- —После эвакуации нужно отойти как можно дальше и вызвать пожарных.
10 февраля, 16:31Автомобильная аптечка 2022: нововведения, сроки годности и цены
Открытая местность
Поджоги травы и мусора, пожары, которые не были потушены, окурки - опасны и способствуют распространению огня на большую открытую территорию. Если человек заметил такие признаки, как запах гари, отблески пламени, беспокойное поведение животных или странный туман, следует выполнить следующие действия:
- —Определить источник возгорания.
- —Не подходить к пламени слишком близко, держаться на безопасном расстоянии от источника возгорания.
- —Определить направление ветра
- —Постараться добраться до дороги, просеки или поляны.
- —Если это невозможно, залезть в ближайший пруд.
- —В случае незначительного пожара можно спастись на выгоревшем участке.
- —Небольшое возгорание можно попробовать потушить самостоятельно. Для этого нужно погасить огонь кусками ткани, залить его водой или другой негорючей жидкостью.
- —Также следует помнить, что некоторые растения невозможно полностью потушить, например, камыш или тростник.
Лесная местность
Лесной пожар опасен тем, что небольшое возгорание может перерасти в катастрофу. Огонь, который не полностью потушен, раздуваемый ветром, может превратиться в огромное пламя. Заметить пожар в лесу сложнее, чем в здании, поэтому его часто обнаруживают довольно поздно. В результате выгорают большие площади лесов, страдают животные.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
При начинающемся возгорании можно попробовать ликвидировать его самостоятельно. Для этого следует:
- —попытаться определить очаг возгорания;
- —при наличии рядом водоема огонь можно заливать водой;
- —тушить также можно землей или песком;
- —распространяющееся пламя можно сбивать мокрой плотной тканью, например, пледом;
- —при распространении огня по траве, его можно затоптать ногами;
- —после ликвидации возгорания следует убедиться, что оно вновь не возобновится.
Безопасность при пожаре
Главное в такой ситуации - это не паниковать, вызвать пожарных, пытаться по возможности потушить огонь до их прибытия. На начальной стадии горения можно залить водой, засыпать песком или землей, воспользоваться огнетушителем, если таковой есть. Нельзя открывать окна и форточки. Если не удается потушить пожар самостоятельно — нужно покинуть квартиру и закрыть за собой дверь, сообщить о пожаре соседям.
Чего нельзя делать
Некоторые действия при пожаре строго запрещены. Среди них:
- —пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также обжечь легкие);
- —спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, падение почти всегда неизбежно);
- —прыгать из окна (начиная с четвёртого этажа, каждый второй прыжок смертелен);
- —открывать окна и двери: приток свежего воздуха поддерживает горение. Разбивать окно нужно только в том случае, если человек собирается из него выскочить (если этаж невысокий);
- —тушить водой электроприборы, включенные в сеть;
- —ходить в задымленном помещении в полный рост: дым всегда скапливается в верхней части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться или лечь на пол, закрыв нос и рот платком;
- —пытаться покинуть горящий подъезд на лифте;
- —прятаться во время пожара (под диван, в шкаф): от огня и дыма спрятаться невозможно.
27 апреля 2021, 14:54Россияне смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС
Памятка
МЧС в памятке предписывает следующий порядок действий при пожаре:
1. Сообщить в Единую службу спасения по телефону “01”.
2. Вывести на улицу детей и престарелых.
3. Попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этажности и т.п.).
4. При опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке).
5. Помнить, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его отсутствии мокрой тряпкой.
6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха.
7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не предоставляется возможным, немедленно покинуть квартиру, прикрыв за собой дверь.
24 ноября 2021, 14:30В Госдуме поддержали проект о повышении штрафов за пожары в лесах
8. При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши использовать балконную лестницу, а если ее нет, то выйти на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постараться привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.
9. По возможности организовать встречу пожарных подразделений, указать на очаг пожара.
Если человек не может (или не рискует) выйти из квартиры, то нужно:
- —закрыть окна, но не опускать жалюзи;
- —заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;
- —выключить электричество и перекрыть газ;
- —приготовить комнату как "последнее убежище", так как в этом может возникнуть необходимость;
- —наполнить водой ванну и другие большие емкости;
- —снять занавески, так как стекла под воздействием тепла могут треснуть;
- —отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;
- —облить пол и двери водой, понизив таким образом их температуру;
- —если нельзя использовать лестницы и единственным путем к спасению может оказаться окно, нужно попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни или что-нибудь другое или же прыгнуть на полотняные покрытия грузовика, крышу машины, цветник, навес;
- —прежде чем прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы смягчить падение;
- —если человек живет на нижних этажах, то можно спуститься, используя балконы.