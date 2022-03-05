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Режим временного ограничения полетов в России продлили до 14 марта
Режим временного ограничения полетов в России продлили до 14 марта - РИА Новости, 05.03.2022
Режим временного ограничения полетов в России продлили до 14 марта
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 14 марта, сообщает Росавиация. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:35
2022-03-05T10:15
общество
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 14 марта, сообщает Росавиация."До 14 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", - говорится в сообщении.Как уточняется, полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Эти аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов.Росавиация также сообщает, что рейсы в Калининград осуществляются по расписанию. Для полетов в данный регион российские авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличилось, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
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общество, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
09:35 05.03.2022 (обновлено: 10:15 05.03.2022)
 
Режим временного ограничения полетов в России продлили до 14 марта

Режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге России продлили до 14 марта

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 14 марта, сообщает Росавиация.
"До 14 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", - говорится в сообщении.
Как уточняется, полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.
Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Эти аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов.
Росавиация также сообщает, что рейсы в Калининград осуществляются по расписанию. Для полетов в данный регион российские авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличилось, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
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