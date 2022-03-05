https://ria.ru/20220305/polet-1776653064.html
Режим временного ограничения полетов в России продлили до 14 марта
Режим временного ограничения полетов в России продлили до 14 марта - РИА Новости, 05.03.2022
Режим временного ограничения полетов в России продлили до 14 марта
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 14 марта, сообщает Росавиация. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:35
2022-03-05T09:35
2022-03-05T10:15
общество
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 14 марта, сообщает Росавиация."До 14 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", - говорится в сообщении.Как уточняется, полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Эти аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов.Росавиация также сообщает, что рейсы в Калининград осуществляются по расписанию. Для полетов в данный регион российские авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличилось, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.
https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
09:35 05.03.2022 (обновлено: 10:15 05.03.2022)
Режим временного ограничения полетов в России продлили до 14 марта
Режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге России продлили до 14 марта
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 14 марта, сообщает
Росавиация.
"До 14 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", - говорится в сообщении.
Как уточняется, полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.
Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Эти аэропорты работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полетов.
Росавиация
также сообщает, что рейсы в Калининград
осуществляются по расписанию. Для полетов в данный регион российские авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря
. Время полета увеличилось, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.
Остальные аэропорты России
, включая международные, работают в обычном режиме.