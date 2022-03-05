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В Киеве подтвердили гибель члена делегации на переговорах с Россией

В Киеве подтвердили гибель члена делегации на переговорах с Россией - РИА Новости, 05.03.2022

В Киеве подтвердили гибель члена делегации на переговорах с Россией

Минобороны Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T23:10

2022-03-05T23:10

2022-03-05T23:18

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Минобороны Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса КирееваРанее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании. Об этом также написал украинский блогер Анатолий Шарий. Как отмечал Дубинский, Киреева подозревали в госизмене."Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович", — говорится в сообщении ГУР в Telegram-канале.Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева, помимо Киреева, на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, министерство обороны украины, верховная рада украины, украина