https://ria.ru/20220305/podgotovka-1776638236.html
В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку
В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку - РИА Новости, 05.03.2022
В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку
Власти Китая объявили о необходимости всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку в 2022 году, следует из обнародованного в субботу... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T05:04
2022-03-05T05:04
2022-03-05T12:56
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747490329_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_de8bf6871b13f9a153ef31d7395841d0.jpg
ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Власти Китая объявили о необходимости всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку в 2022 году, следует из обнародованного в субботу социально-экономического плана развития страны.В докладе отмечается необходимость всесторонне претворять в жизнь идеи председателя КНР Си Цзиньпина об укреплении армии в 2022 году.Правительства всех уровней должны всеми силами поддерживать развитие национальной обороны и вооруженных сил, чтобы сплоченность армии, органов власти и народа всегда оставалась "прочной и несокрушимой", говорится в докладе.В документе также отмечается необходимость ускорения создания современной военной логистической системы и современной системы управления военными активами, формирования системы управления, направленной на модернизацию вооружения и военной техники, а также необходимость активизации инновационной деятельности в области оборонной науки и техники.Указывалось, что Китай в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1 процента, до 229,5 миллиарда долларов.Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около трех тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.
https://ria.ru/20220304/ssha-1776429163.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747490329_229:0:2452:1667_1920x0_80_0_0_cd29cdb05775a724ee7defc8a6f76db1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай
05:04 05.03.2022 (обновлено: 12:56 05.03.2022)
В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку
В Китае заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку в 2022 году
ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Власти Китая объявили о необходимости всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку в 2022 году, следует из обнародованного в субботу социально-экономического плана развития страны.
В докладе отмечается необходимость всесторонне претворять в жизнь идеи председателя КНР Си Цзиньпина
об укреплении армии в 2022 году.
"Необходимо всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку, проявлять решимость и гибкость в развертывании военной борьбы, защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", — говорится в документе.
Правительства всех уровней должны всеми силами поддерживать развитие национальной обороны и вооруженных сил, чтобы сплоченность армии, органов власти и народа всегда оставалась "прочной и несокрушимой", говорится в докладе.
В документе также отмечается необходимость ускорения создания современной военной логистической системы и современной системы управления военными активами, формирования системы управления, направленной на модернизацию вооружения и военной техники, а также необходимость активизации инновационной деятельности в области оборонной науки и техники.
Указывалось, что Китай
в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1 процента, до 229,5 миллиарда долларов.
Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП
) 13-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине
в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около трех тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.