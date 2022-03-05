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В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку
В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку - РИА Новости, 05.03.2022
В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку
Власти Китая объявили о необходимости всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку в 2022 году, следует из обнародованного в субботу... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T05:04
2022-03-05T12:56
в мире
китай
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ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Власти Китая объявили о необходимости всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку в 2022 году, следует из обнародованного в субботу социально-экономического плана развития страны.В докладе отмечается необходимость всесторонне претворять в жизнь идеи председателя КНР Си Цзиньпина об укреплении армии в 2022 году.Правительства всех уровней должны всеми силами поддерживать развитие национальной обороны и вооруженных сил, чтобы сплоченность армии, органов власти и народа всегда оставалась "прочной и несокрушимой", говорится в докладе.В документе также отмечается необходимость ускорения создания современной военной логистической системы и современной системы управления военными активами, формирования системы управления, направленной на модернизацию вооружения и военной техники, а также необходимость активизации инновационной деятельности в области оборонной науки и техники.Указывалось, что Китай в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1 процента, до 229,5 миллиарда долларов.Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около трех тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.
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в мире, китай
05:04 05.03.2022 (обновлено: 12:56 05.03.2022)
 
В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку

В Китае заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку в 2022 году

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
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ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Власти Китая объявили о необходимости всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку в 2022 году, следует из обнародованного в субботу социально-экономического плана развития страны.
В докладе отмечается необходимость всесторонне претворять в жизнь идеи председателя КНР Си Цзиньпина об укреплении армии в 2022 году.

"Необходимо всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку, проявлять решимость и гибкость в развертывании военной борьбы, защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", — говорится в документе.

Правительства всех уровней должны всеми силами поддерживать развитие национальной обороны и вооруженных сил, чтобы сплоченность армии, органов власти и народа всегда оставалась "прочной и несокрушимой", говорится в докладе.
В документе также отмечается необходимость ускорения создания современной военной логистической системы и современной системы управления военными активами, формирования системы управления, направленной на модернизацию вооружения и военной техники, а также необходимость активизации инновационной деятельности в области оборонной науки и техники.
Указывалось, что Китай в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1 процента, до 229,5 миллиарда долларов.
Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около трех тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.
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