https://ria.ru/20220305/podgotovka-1776638236.html

В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку

В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку - РИА Новости, 05.03.2022

В КНР заявили о необходимости активизировать всестороннюю боевую подготовку

Власти Китая объявили о необходимости всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку в 2022 году, следует из обнародованного в субботу... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T05:04

2022-03-05T05:04

2022-03-05T12:56

в мире

китай

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ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости. Власти Китая объявили о необходимости всесторонне активизировать военное обучение и боевую подготовку в 2022 году, следует из обнародованного в субботу социально-экономического плана развития страны.В докладе отмечается необходимость всесторонне претворять в жизнь идеи председателя КНР Си Цзиньпина об укреплении армии в 2022 году.Правительства всех уровней должны всеми силами поддерживать развитие национальной обороны и вооруженных сил, чтобы сплоченность армии, органов власти и народа всегда оставалась "прочной и несокрушимой", говорится в докладе.В документе также отмечается необходимость ускорения создания современной военной логистической системы и современной системы управления военными активами, формирования системы управления, направленной на модернизацию вооружения и военной техники, а также необходимость активизации инновационной деятельности в области оборонной науки и техники.Указывалось, что Китай в 2022 году увеличит военный бюджет на 7,1 процента, до 229,5 миллиарда долларов.Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около трех тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.

https://ria.ru/20220304/ssha-1776429163.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай