https://ria.ru/20220305/piratstvo-1776648956.html

"Ъ": в России могут легализовать киберпиратство

"Ъ": в России могут легализовать киберпиратство - РИА Новости, 05.03.2022

"Ъ": в России могут легализовать киберпиратство

В рамках плана по поддержке российской экономики в условиях западных санкций власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:11

2022-03-05T09:11

2022-03-05T11:32

технологии

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В рамках плана по поддержке российской экономики в условиях западных санкций власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное использование программного обеспечения. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующие документы.По информации СМИ, предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в России программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции"."В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО", — сообщил источник "Ъ" в Минцифры.Среди возможных мер в таблице "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" указан также механизм принудительного лицензирования в отношении программного обеспечения, баз данных и топологий для интегральных микросхем. Такие действия возможны благодаря статье 1360 Гражданского кодекса об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220304/microsoft-1776561613.html

https://ria.ru/20220305/postavki-1776635638.html

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776571705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

технологии, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, сша, москва