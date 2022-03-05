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https://ria.ru/20220305/piratstvo-1776648956.html
"Ъ": в России могут легализовать киберпиратство
"Ъ": в России могут легализовать киберпиратство - РИА Новости, 05.03.2022
"Ъ": в России могут легализовать киберпиратство
В рамках плана по поддержке российской экономики в условиях западных санкций власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:11
2022-03-05T11:32
технологии
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
сша
москва
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В рамках плана по поддержке российской экономики в условиях западных санкций власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное использование программного обеспечения. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующие документы.По информации СМИ, предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в России программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции"."В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО", — сообщил источник "Ъ" в Минцифры.Среди возможных мер в таблице "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" указан также механизм принудительного лицензирования в отношении программного обеспечения, баз данных и топологий для интегральных микросхем. Такие действия возможны благодаря статье 1360 Гражданского кодекса об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24-го числа Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220304/microsoft-1776561613.html
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технологии, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, сша, москва
09:11 05.03.2022 (обновлено: 11:32 05.03.2022)
 
"Ъ": в России могут легализовать киберпиратство

"Ъ": в России могут легализовать киберпиратство из-за западных санкций

© Fotolia / drewsterПиратская кнопка
Пиратская кнопка - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Fotolia / drewster
Пиратская кнопка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В рамках плана по поддержке российской экономики в условиях западных санкций власти рассматривают вариант с частичным снятием ответственности за нелегальное использование программного обеспечения. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующие документы.
По информации СМИ, предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в России программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции".
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"В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО", — сообщил источник "Ъ" в Минцифры.
Среди возможных мер в таблице "План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления" указан также механизм принудительного лицензирования в отношении программного обеспечения, баз данных и топологий для интегральных микросхем. Такие действия возможны благодаря статье 1360 Гражданского кодекса об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.
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В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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