https://ria.ru/20220305/peregovory-1776811195.html
В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам
В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам - РИА Новости, 05.03.2022
В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам
КНР призывает РФ и Украину к прямым переговорам, даже если они не будут идти гладко, международное сообщество должно их поддерживать, заявил министр иностранных РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:26
2022-03-05T18:26
2022-03-05T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
мид кнр
ван и (политик)
россия
украина
донецкая народная республика
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ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. КНР призывает РФ и Украину к прямым переговорам, даже если они не будут идти гладко, международное сообщество должно их поддерживать, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Мы призываем Россию и Украину к прямым переговорам, и пусть переговоры не всегда проходят гладко, международное сообщество должно продолжать оказывать им содействие и поддержку их до тех пор, пока они не принесут результат и мир", - заявил дипломат, слова которого приводит МИД КНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/kireev-1776755465.html
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776695693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, мид кнр, ван и (политик), россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:26 05.03.2022 (обновлено: 18:37 05.03.2022)
В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам
Глава МИД Китая Ван И призвал Россию и Украину к прямым переговорам