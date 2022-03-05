Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776811195.html
В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам
В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам - РИА Новости, 05.03.2022
В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам
КНР призывает РФ и Украину к прямым переговорам, даже если они не будут идти гладко, международное сообщество должно их поддерживать, заявил министр иностранных РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:26
2022-03-05T18:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
мид кнр
ван и (политик)
россия
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_4aaf9dbd313180da339bc51dd5432e8f.jpg
ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. КНР призывает РФ и Украину к прямым переговорам, даже если они не будут идти гладко, международное сообщество должно их поддерживать, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Мы призываем Россию и Украину к прямым переговорам, и пусть переговоры не всегда проходят гладко, международное сообщество должно продолжать оказывать им содействие и поддержку их до тех пор, пока они не принесут результат и мир", - заявил дипломат, слова которого приводит МИД КНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/kireev-1776755465.html
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776695693.html
китай
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729772303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d02ab6e256ab9bb4c8ffbd9c70f62d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, мид кнр, ван и (политик), россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:26 05.03.2022 (обновлено: 18:37 05.03.2022)
 
В Пекине призвали Россию и Украину к прямым переговорам

Глава МИД Китая Ван И призвал Россию и Украину к прямым переговорам

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. КНР призывает РФ и Украину к прямым переговорам, даже если они не будут идти гладко, международное сообщество должно их поддерживать, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Мы призываем Россию и Украину к прямым переговорам, и пусть переговоры не всегда проходят гладко, международное сообщество должно продолжать оказывать им содействие и поддержку их до тех пор, пока они не принесут результат и мир", - заявил дипломат, слова которого приводит МИД КНР.
Член украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 15:36
Переговорщика Киреева убили в центре Киева, утверждает блогер Шарий
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
Вчера, 12:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский оценил ход переговоров с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКитайМИД КНРВан И (политик)РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала