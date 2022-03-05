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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной
Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной - РИА Новости, 05.03.2022
Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил белорусского коллегу Владимира Макея за содействие в организации переговоров России и Украины, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:09
2022-03-05T17:19
обострение ситуации в днр и лнр
владимир макей
сергей лавров
в мире
россия
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил белорусского коллегу Владимира Макея за содействие в организации переговоров России и Украины, сообщает МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обсудили... реальное положение дел и ход реализации специальной военной операции России на Украине. Белорусской стороне была выражена особая благодарность за предоставление площадки и создание комфортных условий для проведения российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении.Также отмечается, что министры согласовали ближайшие шаги делегаций двух стран в международных организациях.
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владимир макей , сергей лавров, в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
17:09 05.03.2022 (обновлено: 17:19 05.03.2022)
 
Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной

Глава МИД Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам России и Украины

© БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
© БелТА
Перейти в фотобанк
Флажки на столе, за которым прошли российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил белорусского коллегу Владимира Макея за содействие в организации переговоров России и Украины, сообщает МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили... реальное положение дел и ход реализации специальной военной операции России на Украине. Белорусской стороне была выражена особая благодарность за предоставление площадки и создание комфортных условий для проведения российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что министры согласовали ближайшие шаги делегаций двух стран в международных организациях.
Член украинской делегации Денис Киреев перед началом российско-украинских переговоров в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир МакейСергей ЛавровВ миреРоссияУкраинаБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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