https://ria.ru/20220305/peregovory-1776788879.html
Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной
Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной - РИА Новости, 05.03.2022
Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил белорусского коллегу Владимира Макея за содействие в организации переговоров России и Украины, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:09
2022-03-05T17:09
2022-03-05T17:19
обострение ситуации в днр и лнр
владимир макей
сергей лавров
в мире
россия
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил белорусского коллегу Владимира Макея за содействие в организации переговоров России и Украины, сообщает МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обсудили... реальное положение дел и ход реализации специальной военной операции России на Украине. Белорусской стороне была выражена особая благодарность за предоставление площадки и создание комфортных условий для проведения российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении.Также отмечается, что министры согласовали ближайшие шаги делегаций двух стран в международных организациях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир макей , сергей лавров, в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
17:09 05.03.2022 (обновлено: 17:19 05.03.2022)
Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной
Глава МИД Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам России и Украины