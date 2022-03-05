https://ria.ru/20220305/peregovory-1776788879.html

Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной

Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной - РИА Новости, 05.03.2022

Лавров поблагодарил Макея за содействие переговорам с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил белорусского коллегу Владимира Макея за содействие в организации переговоров России и Украины, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:09

2022-03-05T17:09

2022-03-05T17:19

обострение ситуации в днр и лнр

владимир макей

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белоруссия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил белорусского коллегу Владимира Макея за содействие в организации переговоров России и Украины, сообщает МИД РФ."Главы внешнеполитических ведомств обсудили... реальное положение дел и ход реализации специальной военной операции России на Украине. Белорусской стороне была выражена особая благодарность за предоставление площадки и создание комфортных условий для проведения российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении.Также отмечается, что министры согласовали ближайшие шаги делегаций двух стран в международных организациях.

https://ria.ru/20220305/kireev-1776755465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир макей , сергей лавров, в мире, россия, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр