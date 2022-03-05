https://ria.ru/20220305/peregovory-1776731025.html

Киев придумывает предлоги, чтобы отсрочить переговоры, заявил Лавров

Киев придумывает предлоги, чтобы отсрочить переговоры, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2022

Киев придумывает предлоги, чтобы отсрочить переговоры, заявил Лавров

Украинская делегация постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи с российской делегацией на переговорах в Белоруссии, заявил... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:24

2022-03-05T14:24

2022-03-05T15:05

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

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белоруссия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинская делегация постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи с российской делегацией на переговорах в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны, как и первые два раунда. Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том как все полноценно урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона - украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи", - сказал Лавров журналистам."Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", - добавил Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html

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"Украинская сторона придумывает предлоги, чтобы откладывать встречу" – Лавров о переговорах "Украинская сторона придумывает предлоги, чтобы откладывать встречу" – Лавров о третьем раунде переговоров 2022-03-05T14:24 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сергей лавров, россия, в мире, украина, белоруссия