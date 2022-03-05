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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776731025.html
Киев придумывает предлоги, чтобы отсрочить переговоры, заявил Лавров
Киев придумывает предлоги, чтобы отсрочить переговоры, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2022
Киев придумывает предлоги, чтобы отсрочить переговоры, заявил Лавров
Украинская делегация постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи с российской делегацией на переговорах в Белоруссии, заявил... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:24
2022-03-05T15:05
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
россия
в мире
украина
белоруссия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинская делегация постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи с российской делегацией на переговорах в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны, как и первые два раунда. Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том как все полноценно урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона - украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи", - сказал Лавров журналистам."Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", - добавил Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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"Украинская сторона придумывает предлоги, чтобы откладывать встречу" – Лавров о переговорах
"Украинская сторона придумывает предлоги, чтобы откладывать встречу" – Лавров о третьем раунде переговоров
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сергей лавров, россия, в мире, украина, белоруссия
14:24 05.03.2022 (обновлено: 15:05 05.03.2022)
 
Киев придумывает предлоги, чтобы отсрочить переговоры, заявил Лавров

Лавров: Киев постоянно придумывает предлоги, чтобы отсрочить переговоры с Москвой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинская делегация постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи с российской делегацией на переговорах в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны, как и первые два раунда. Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том как все полноценно урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона - украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи", - сказал Лавров журналистам.
"Пока новых сроков мы не получили. Мы готовы были, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда", - добавил Лавров.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Лавров о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт между НАТО и Россией - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 14:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровРоссияВ миреУкраинаБелоруссия
 
 
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