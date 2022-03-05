Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/peregovory-1776706345.html
На Украине заявили о переговорах с Россией об эвакуации из Мариуполя
На Украине заявили о переговорах с Россией об эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 05.03.2022
На Украине заявили о переговорах с Россией об эвакуации из Мариуполя
Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павло Кириленко заявил о переговорах с РФ о режиме тишины на всем маршруте... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:59
2022-03-05T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
запорожская область
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775975237_0:275:3064:1999_1920x0_80_0_0_7e758135cb79044368ffad7b32c09f33.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павло Кириленко заявил о переговорах с РФ о режиме тишины на всем маршруте эвакуации из Мариуполя."Внимание! По состоянию на 10.55 (11.55 мск) подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои. Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения Мариуполя", - написал он на своей странице в Facebook.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.Накануне Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самоё тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776703622.html
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776694025.html
россия
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775975237_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a9d6d0193220c3db42c218fe6512f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, запорожская область, киев, вооруженные силы рф
12:59 05.03.2022 (обновлено: 13:02 05.03.2022)
 
На Украине заявили о переговорах с Россией об эвакуации из Мариуполя

На Украине заявили о переговорах по режиму тишины на маршруте эвакуации из Мариуполя

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павло Кириленко заявил о переговорах с РФ о режиме тишины на всем маршруте эвакуации из Мариуполя.
"Внимание! По состоянию на 10.55 (11.55 мск) подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои. Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения Мариуполя", - написал он на своей странице в Facebook.
Военнослужащие-резервисты ДНР на улице Новоазовска - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 12:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин оценил возможность входа войск ДНР в Мариуполь
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.
Накануне Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самоё тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 12:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Через гумкоридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек, заявил Пушилин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЗапорожская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала