https://ria.ru/20220305/peregovory-1776706345.html
На Украине заявили о переговорах с Россией об эвакуации из Мариуполя
На Украине заявили о переговорах с Россией об эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 05.03.2022
На Украине заявили о переговорах с Россией об эвакуации из Мариуполя
Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павло Кириленко заявил о переговорах с РФ о режиме тишины на всем маршруте... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:59
2022-03-05T12:59
2022-03-05T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
запорожская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павло Кириленко заявил о переговорах с РФ о режиме тишины на всем маршруте эвакуации из Мариуполя."Внимание! По состоянию на 10.55 (11.55 мск) подтверждение тишины получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, идут бои. Ведем переговоры с российской стороной о подтверждении режима тишины по всему маршруту эвакуации мирного населения Мариуполя", - написал он на своей странице в Facebook.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.Накануне Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самоё тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776703622.html
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776694025.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, запорожская область, киев, вооруженные силы рф
12:59 05.03.2022 (обновлено: 13:02 05.03.2022)
На Украине заявили о переговорах с Россией об эвакуации из Мариуполя
На Украине заявили о переговорах по режиму тишины на маршруте эвакуации из Мариуполя