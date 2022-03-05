https://ria.ru/20220305/osobnyaki-1776851492.html
Посол заявил, что отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно
Посол заявил, что отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно - РИА Новости, 05.03.2022
Посол заявил, что отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно
Отобрать лондонские особняки, которые принадлежат российским гражданам, юридически будет сложно, хотя такие угрозы от властей Британии раздаются, заявил посол... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:09
2022-03-05T22:09
2022-03-05T22:09
лондон
в мире
андрей келин
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отобрать лондонские особняки, которые принадлежат российским гражданам, юридически будет сложно, хотя такие угрозы от властей Британии раздаются, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин."В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из такой сделок. И как это (у них получится) сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но треп такой идет", - сказал Келин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220305/britaniya-1776850726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, в мире, андрей келин, россия, санкции в отношении россии
Посол заявил, что отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно
Посол Келин заявил, что отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно