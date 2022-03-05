https://ria.ru/20220305/osobnyaki-1776851492.html

Посол заявил, что отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно

Посол заявил, что отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно - РИА Новости, 05.03.2022

Посол заявил, что отобрать особняки у россиян в Лондоне юридически сложно

Отобрать лондонские особняки, которые принадлежат российским гражданам, юридически будет сложно, хотя такие угрозы от властей Британии раздаются, заявил посол... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T22:09

2022-03-05T22:09

2022-03-05T22:09

лондон

в мире

андрей келин

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отобрать лондонские особняки, которые принадлежат российским гражданам, юридически будет сложно, хотя такие угрозы от властей Британии раздаются, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин."В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из такой сделок. И как это (у них получится) сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но треп такой идет", - сказал Келин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220305/britaniya-1776850726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

лондон, в мире, андрей келин, россия, санкции в отношении россии