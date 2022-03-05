https://ria.ru/20220305/obstrel-1776761548.html
ВСУ обстреляли Зайцево, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Зайцево, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
ВСУ обстреляли Зайцево, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево (южное) в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:59
2022-03-05T15:59
2022-03-05T16:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
зайцево
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево (южное) в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Согласно заявлению, обстрел произошел в 15.40.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776760991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, днр, ситуация в днр и лнр
15:59 05.03.2022 (обновлено: 16:19 05.03.2022)
ВСУ обстреляли Зайцево, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Зайцево минами калибром 120 миллиметров