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Украинские войска обстреляли Березовское и Золотое-5, заявили в ЛНР

Украинские войска обстреляли Березовское и Золотое-5, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2022

Украинские войска обстреляли Березовское и Золотое-5, заявили в ЛНР

Украинские войска выпустили 25 мин калибром 82 миллиметра по населенным пунктам Березовское и Золотое-5 в Луганской народной республике, сообщает... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:02

2022-03-05T12:02

2022-03-05T12:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 мин калибром 82 миллиметра по населенным пунктам Березовское и Золотое-5 в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела: в 11.40 н.п. Новотошковское – Березовское: миномет 82 мм (10 мин); в 11.45 н.п. Золотое-4 – Золотое-5: миномет 82 мм (15 мин)", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф