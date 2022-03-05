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В СЖР призвали следить за применением закона о фейках
В СЖР призвали следить за применением закона о фейках - РИА Новости, 05.03.2022
В СЖР призвали следить за применением закона о фейках
В Союзе журналистов России призвали законодателей, Роскомнадзор и прокуратуру внимательно следить за ситуацией, чтобы под действие закона о фейках не подпадали... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:31
2022-03-05T15:31
общество
россия
союз журналистов россии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Союзе журналистов России призвали законодателей, Роскомнадзор и прокуратуру внимательно следить за ситуацией, чтобы под действие закона о фейках не подпадали журналисты "случайно"."Во-первых, те кто говорит правду, могут не опасаться в данном случае ни за что. Опасаться могут те, кто используют в своих СМИ, в своих телеграм-, ютуб-каналах именно те самые фейки, которые сейчас массово обрушиваются, так сказать, отовсюду на нашу аудиторию. И я слышал высказывания руководителей некоторых западных СМИ, которые уходят с российского рынка, из российского информационного пространства о том, что после принятия закона мы не сможем работать в России", - сказал председатель СЖР Владимир Соловьев РИА Новости.Однако среди журналистов также есть опасения по поводу принятого закона о фейках - их могут наказать случайно из-за ошибочной или непроверенной информации, выпущенной в эфир или на ленту новостей."Хотим обратиться к нашим законодателям, к Роскомнадзору, к прокуратуре, чтобы, конечно, внимательно следили за ситуацией. Чтобы не попали под наказание наши коллеги случайно. И при этом мы, конечно, тоже будем внимательно следить за правоприменением этого закона. И в случае каких-то нарушений законодательства наш Центр юридической помощи сможет оказать коллегам помощь", - уточнил Соловьев.Глава СЖР также напомнил российским, донецким и украинским журналистам о необходимости соблюдать Глобальную Хартию журналисткой этики МФЖ и не допускать паники и фейковых новостей. В том числе проверять информацию перед её публикацией и помнить об ответственности.В соответствии с законом Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 207.3 - "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом такое нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.
https://ria.ru/20220305/feyk-1776726363.html
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общество, россия, союз журналистов россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
15:31 05.03.2022
 
В СЖР призвали следить за применением закона о фейках

В СЖР призвали следить за применением закона о фейках, чтобы не было случайных наказаний

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В Союзе журналистов России призвали законодателей, Роскомнадзор и прокуратуру внимательно следить за ситуацией, чтобы под действие закона о фейках не подпадали журналисты "случайно".
"Во-первых, те кто говорит правду, могут не опасаться в данном случае ни за что. Опасаться могут те, кто используют в своих СМИ, в своих телеграм-, ютуб-каналах именно те самые фейки, которые сейчас массово обрушиваются, так сказать, отовсюду на нашу аудиторию. И я слышал высказывания руководителей некоторых западных СМИ, которые уходят с российского рынка, из российского информационного пространства о том, что после принятия закона мы не сможем работать в России", - сказал председатель СЖР Владимир Соловьев РИА Новости.
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Однако среди журналистов также есть опасения по поводу принятого закона о фейках - их могут наказать случайно из-за ошибочной или непроверенной информации, выпущенной в эфир или на ленту новостей.
"Хотим обратиться к нашим законодателям, к Роскомнадзору, к прокуратуре, чтобы, конечно, внимательно следили за ситуацией. Чтобы не попали под наказание наши коллеги случайно. И при этом мы, конечно, тоже будем внимательно следить за правоприменением этого закона. И в случае каких-то нарушений законодательства наш Центр юридической помощи сможет оказать коллегам помощь", - уточнил Соловьев.
Глава СЖР также напомнил российским, донецким и украинским журналистам о необходимости соблюдать Глобальную Хартию журналисткой этики МФЖ и не допускать паники и фейковых новостей. В том числе проверять информацию перед её публикацией и помнить об ответственности.
В соответствии с законом Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 207.3 - "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом такое нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.
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