https://ria.ru/20220305/nepogoda-1776681292.html

Более 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света

Более 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света - РИА Новости, 05.03.2022

Более 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света

Свыше 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за сильного ветра и осадков, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:30

2022-03-05T11:30

2022-03-05T11:30

происшествия

краснодарский край

волгоградская область

камызякский район

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Свыше 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за сильного ветра и осадков, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.Сильный ветер с порывами до 29 метров в секунду и обильные осадки начались в области в пятницу."Без электричества находятся свыше 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах региона, обесточенными остаются более 400 социально-значимых объектов, часть из которых продолжают функционировать за счет резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.Наибольшее количество отключений фиксируется в Икрянинском, Лиманском, Приволжском и Камызякском районах Астраханской области и Астрахани. В Астрахани район Трусова полностью остался без воды и света, коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.В ликвидации последствий непогоды задействовано 147 аварийных бригад электросетевых организаций. Из близлежащих регионов - Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей выдвинулось 37 аварийных бригад и направлены 20 резервных источников электроснабжения.

https://ria.ru/20220304/svet-1776583632.html

https://ria.ru/20211214/svet-1763689058.html

краснодарский край

волгоградская область

камызякский район

астраханская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, краснодарский край, волгоградская область, камызякский район, астраханская область