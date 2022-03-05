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Более 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света
Более 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света - РИА Новости, 05.03.2022
Более 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света
Свыше 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за сильного ветра и осадков, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:30
2022-03-05T11:30
происшествия
краснодарский край
волгоградская область
камызякский район
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Свыше 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за сильного ветра и осадков, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.Сильный ветер с порывами до 29 метров в секунду и обильные осадки начались в области в пятницу."Без электричества находятся свыше 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах региона, обесточенными остаются более 400 социально-значимых объектов, часть из которых продолжают функционировать за счет резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.Наибольшее количество отключений фиксируется в Икрянинском, Лиманском, Приволжском и Камызякском районах Астраханской области и Астрахани. В Астрахани район Трусова полностью остался без воды и света, коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.В ликвидации последствий непогоды задействовано 147 аварийных бригад электросетевых организаций. Из близлежащих регионов - Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей выдвинулось 37 аварийных бригад и направлены 20 резервных источников электроснабжения.
https://ria.ru/20220304/svet-1776583632.html
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краснодарский край
волгоградская область
камызякский район
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происшествия, краснодарский край, волгоградская область, камызякский район, астраханская область
11:30 05.03.2022
 
Более 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света

Более 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за непогоды

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Свыше 112 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за сильного ветра и осадков, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
Сильный ветер с порывами до 29 метров в секунду и обильные осадки начались в области в пятницу.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 18:31
В Саратовской области почти 63 тысячи жителей остались без света
"Без электричества находятся свыше 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах региона, обесточенными остаются более 400 социально-значимых объектов, часть из которых продолжают функционировать за счет резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Наибольшее количество отключений фиксируется в Икрянинском, Лиманском, Приволжском и Камызякском районах Астраханской области и Астрахани. В Астрахани район Трусова полностью остался без воды и света, коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы.
В ликвидации последствий непогоды задействовано 147 аварийных бригад электросетевых организаций. Из близлежащих регионов - Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской областей выдвинулось 37 аварийных бригад и направлены 20 резервных источников электроснабжения.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 16:25
В Дагестане около 16 тысяч человек остались без света
 
ПроисшествияКраснодарский крайВолгоградская областьКамызякский районАстраханская область
 
 
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