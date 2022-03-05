https://ria.ru/20220305/neonatsisty-1776774539.html
Неонацисты на Украине расстреливают даже своих, заявил Путин
Неонацисты на Украине расстреливают даже своих, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Неонацисты на Украине расстреливают даже своих, заявил Путин
Бандиты и неонацисты на Украине не жалеют людей и расстреливают даже своих военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:27
2022-03-05T16:27
2022-03-05T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
украина
владимир путин
в мире
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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Бандиты и неонацисты на Украине не жалеют людей и расстреливают даже своих военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин."Националисты, бандеровцы эти, неонацисты, по-другому не назвать, расстреливают своих военнослужащих. Там почти в каждой части внедрены эти националисты по нескольку десятков человек и действуют именно таким жестоким образом", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776657552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, в мире
16:27 05.03.2022 (обновлено: 16:30 05.03.2022)
Неонацисты на Украине расстреливают даже своих, заявил Путин
Путин: бандиты и неонацисты на Украине не жалеют людей, расстреливают даже своих военных