https://ria.ru/20220305/neonatsisty-1776774539.html

Неонацисты на Украине расстреливают даже своих, заявил Путин

Неонацисты на Украине расстреливают даже своих, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

Неонацисты на Украине расстреливают даже своих, заявил Путин

Бандиты и неонацисты на Украине не жалеют людей и расстреливают даже своих военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:27

2022-03-05T16:27

2022-03-05T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

украина

владимир путин

в мире

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ХИМКИ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Бандиты и неонацисты на Украине не жалеют людей и расстреливают даже своих военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин."Националисты, бандеровцы эти, неонацисты, по-другому не назвать, расстреливают своих военнослужащих. Там почти в каждой части внедрены эти националисты по нескольку десятков человек и действуют именно таким жестоким образом", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776657552.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, в мире