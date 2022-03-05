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РЭЦ обновил "Навигатор" для экспортеров о работе в условиях ограничений
РЭЦ обновил "Навигатор" для экспортеров о работе в условиях ограничений - РИА Новости, 05.03.2022
РЭЦ обновил "Навигатор" для экспортеров о работе в условиях ограничений
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором отвечает на самые часто... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:13
2022-03-05T16:13
российский экспортный центр (рэц)
экономика
вэб.рф (вэб)
технологии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором отвечает на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, сообщает центр.Компании задают вопросы в социальных сетях и на официальном сайте РЭЦ. В частности, в "Навигаторе" есть ответ на вопрос "Как сейчас можно подобрать для себя подходящие рынки?".Ответы на вопросы, связанные с сертификацией продукции в конкретную страну, можно найти в разделе "Справочник экспортера" на официальном сайте РЭЦ.Что касается тарифов на транспортировку автотранспортом, которые меняются ежедневно, то РЭЦ отмечает, что с ростом ставок на перевозку столкнулись многие экспортеры, которые отправляют товары в ЕС. "Не исключены сложности при доставке груза автотранспортом, простои на границах, увеличение сроков оформления грузов. Причина - рост спроса на транспортировку грузов на фоне эскалации ограничительных мер. Мы рекомендуем экспортерам мониторить тарифы на перевозку и искать альтернативные маршруты доставки. Мы рекомендуем также рассмотреть вариант замены автодоставки на перевозку по железной дороге", - предлагает центр.Там напоминают, что на цифровой платформе "Мой экспорт" можно получить услуги по организации полного цикла перевозки. Ее предоставляют аккредитованные и проверенные транспортно-логистические компании.Кроме того, РЭЦ разъясняет тему продажи 80% валютной выручки, если экспорт товаров осуществляется не из России и касается ли правило экспортеров, которые направляют эту выручку сразу на покупку сырья в валюте.Отдельно РЭЦ уточнил, что компенсация затрат на транспортировку – одна из наиболее популярных мер поддержки. Условия предоставления компенсации предполагают выполнение определенных согласованных условий по поставкам. "РЭЦ выступил с инициативой по смягчению штрафных санкций для компаний, пользующихся мерами государственной поддержки. Это особенно важно для экспортеров, получивших поддержку для заключения контрактов в США и страны Евросоюза", - добавили в организации."Навигатор РЭЦ" дополняется по мере поступления вопросов и подготовки ответов, а также обновляется в соответствии с текущими изменениями. Вопросы можно задавать на официальном сайте РЭЦ", - заявили в центре.
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российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб), технологии
16:13 05.03.2022
 

РЭЦ обновил "Навигатор" для экспортеров о работе в условиях ограничений

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором отвечает на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, сообщает центр.
Компании задают вопросы в социальных сетях и на официальном сайте РЭЦ. В частности, в "Навигаторе" есть ответ на вопрос "Как сейчас можно подобрать для себя подходящие рынки?".
"Для подбора мы рекомендуем воспользоваться сервисом "Поиск рынков сбыта" на цифровой платформе "Мой экспорт". Сервис позволит получить детальное представление о странах - перспективных рынках сбыта для конкретного товара российского происхождения, включая список потенциальных торговых партнеров. Для выгрузки полного объема данных необходимо зарегистрироваться на платформе при помощи электронной цифровой подписи (УКЭП)", - объяснили в РЭЦ.
Ответы на вопросы, связанные с сертификацией продукции в конкретную страну, можно найти в разделе "Справочник экспортера" на официальном сайте РЭЦ.
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РЭЦ опубликовал разъяснения экспортерам по работе в условиях ограничений
Что касается тарифов на транспортировку автотранспортом, которые меняются ежедневно, то РЭЦ отмечает, что с ростом ставок на перевозку столкнулись многие экспортеры, которые отправляют товары в ЕС. "Не исключены сложности при доставке груза автотранспортом, простои на границах, увеличение сроков оформления грузов. Причина - рост спроса на транспортировку грузов на фоне эскалации ограничительных мер. Мы рекомендуем экспортерам мониторить тарифы на перевозку и искать альтернативные маршруты доставки. Мы рекомендуем также рассмотреть вариант замены автодоставки на перевозку по железной дороге", - предлагает центр.
Там напоминают, что на цифровой платформе "Мой экспорт" можно получить услуги по организации полного цикла перевозки. Ее предоставляют аккредитованные и проверенные транспортно-логистические компании.
Кроме того, РЭЦ разъясняет тему продажи 80% валютной выручки, если экспорт товаров осуществляется не из России и касается ли правило экспортеров, которые направляют эту выручку сразу на покупку сырья в валюте.
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"В соответствии с указом президента от 28.02.2022 №79, обязательной продаже подлежит любая валютная выручка, поступающая в адрес резидента от нерезидента, независимо от того, произошла ли отгрузка продукции по контракту с территории РФ, а также от того, на какие цели эти деньги планируется направить. ЦБ объяснил, что расчет 80% суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, компания производит сама от суммы остатка иностранной валюты на счетах (в т.ч. на транзитных, расчетных, счетах по депозитам) по состоянию на 28.02.2022 и поступившей от экспорта с 1 января по 28 февраля 2022 года", - поясняют в центре.
Отдельно РЭЦ уточнил, что компенсация затрат на транспортировку – одна из наиболее популярных мер поддержки. Условия предоставления компенсации предполагают выполнение определенных согласованных условий по поставкам. "РЭЦ выступил с инициативой по смягчению штрафных санкций для компаний, пользующихся мерами государственной поддержки. Это особенно важно для экспортеров, получивших поддержку для заключения контрактов в США и страны Евросоюза", - добавили в организации.
"Навигатор РЭЦ" дополняется по мере поступления вопросов и подготовки ответов, а также обновляется в соответствии с текущими изменениями. Вопросы можно задавать на официальном сайте РЭЦ", - заявили в центре.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)Технологии
 
 
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