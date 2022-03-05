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РЭЦ обновил "Навигатор" для экспортеров о работе в условиях ограничений

РЭЦ обновил "Навигатор" для экспортеров о работе в условиях ограничений - РИА Новости, 05.03.2022

РЭЦ обновил "Навигатор" для экспортеров о работе в условиях ограничений

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором отвечает на самые часто... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:13

2022-03-05T16:13

2022-03-05T16:13

российский экспортный центр (рэц)

экономика

вэб.рф (вэб)

технологии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) опубликовал обновленный "Навигатор РЭЦ: работаем в условиях ограничений", в котором отвечает на самые часто задаваемые вопросы экспортеров, сообщает центр.Компании задают вопросы в социальных сетях и на официальном сайте РЭЦ. В частности, в "Навигаторе" есть ответ на вопрос "Как сейчас можно подобрать для себя подходящие рынки?".Ответы на вопросы, связанные с сертификацией продукции в конкретную страну, можно найти в разделе "Справочник экспортера" на официальном сайте РЭЦ.Что касается тарифов на транспортировку автотранспортом, которые меняются ежедневно, то РЭЦ отмечает, что с ростом ставок на перевозку столкнулись многие экспортеры, которые отправляют товары в ЕС. "Не исключены сложности при доставке груза автотранспортом, простои на границах, увеличение сроков оформления грузов. Причина - рост спроса на транспортировку грузов на фоне эскалации ограничительных мер. Мы рекомендуем экспортерам мониторить тарифы на перевозку и искать альтернативные маршруты доставки. Мы рекомендуем также рассмотреть вариант замены автодоставки на перевозку по железной дороге", - предлагает центр.Там напоминают, что на цифровой платформе "Мой экспорт" можно получить услуги по организации полного цикла перевозки. Ее предоставляют аккредитованные и проверенные транспортно-логистические компании.Кроме того, РЭЦ разъясняет тему продажи 80% валютной выручки, если экспорт товаров осуществляется не из России и касается ли правило экспортеров, которые направляют эту выручку сразу на покупку сырья в валюте.Отдельно РЭЦ уточнил, что компенсация затрат на транспортировку – одна из наиболее популярных мер поддержки. Условия предоставления компенсации предполагают выполнение определенных согласованных условий по поставкам. "РЭЦ выступил с инициативой по смягчению штрафных санкций для компаний, пользующихся мерами государственной поддержки. Это особенно важно для экспортеров, получивших поддержку для заключения контрактов в США и страны Евросоюза", - добавили в организации."Навигатор РЭЦ" дополняется по мере поступления вопросов и подготовки ответов, а также обновляется в соответствии с текущими изменениями. Вопросы можно задавать на официальном сайте РЭЦ", - заявили в центре.

https://ria.ru/20220302/rets-1776053836.html

https://ria.ru/20220215/reyting-1772912518.html

https://ria.ru/20220203/pravila-1770896361.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб), технологии