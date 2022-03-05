Сирийский политик сравнил украинских нацистов с международными террористами
Сирийский политик: Украинские нацисты используют методы международных террористов
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкФлаги Украины и "Правого сектора"*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем
Флаги Украины и "Правого сектора"*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем
БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Неонацистские группировки в Мариуполе используют мирных граждан в качестве живых щитов, как это делали террористы в Сирии, чтобы создать прецедент для дальнейших обвинений в адрес России в рамках масштабной информационной борьбы, рассказал РИА Новости сирийский политик Слейман Аль-Халиль.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики украинского националистического батальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело, привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами дома в подвале до 200 человек, в том числе женщины и дети. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в свою очередь поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома.
"Давайте рассуждать объективно. У украинской армии и нацистов нет сил противостоять российским военным. Результат на земле предрешен. Поэтому нацисты прибегают к методам радикальных группировок, как в Сирии, где террористы используют людей как живые щиты и могут убивать, чтобы показать массовость жертв среди мирного населения, чтобы потом обвинить Россию в рамках масштабной информационной войны", - сказал Аль-Халиль.
Слейман Аль-Халиль в период активных боевых действий в Сирии являлся главой христианского города Садад в провинции Хомс и был одним из организаторов гражданской обороны при попытке террористов ИГ* захватить город.
По мнению сирийского политика, исходя из логики, российским военным нет необходимости разрушать дома и убивать мирных жителей при наличии большого количества современного высокоточного оружия при плановом пошаговом успешном наступлении.
"Ситуация в Мариуполе напомнила события в Идлибе, когда при наступлении сирийской армии террористы применили химическое оружие, в результате чего погибло много мирных граждан, а после обвинили в этом армию. Нацисты используют ту же стратегию", - добавил Аль-Халиль.
По словам собеседника агентства, украинская армия и националистическим бандформирования отступают и несут потери, используя при этом радикальные методы борьбы. "Но эта борьба не на земле против превосходящих сил русских, а скорей, на медийном и политическом поле, только в результате гибнут мирные жители на самом деле", - сказал Аль-Халиль.
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* Запрещенная в России террористическая организация