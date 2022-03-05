https://ria.ru/20220305/natsisty-1776762442.html

Сирийский политик сравнил украинских нацистов с международными террористами

Сирийский политик сравнил украинских нацистов с международными террористами - РИА Новости, 05.03.2022

Сирийский политик сравнил украинских нацистов с международными террористами

Неонацистские группировки в Мариуполе используют мирных граждан в качестве живых щитов, как это делали террористы в Сирии, чтобы создать прецедент для... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:05

2022-03-05T16:05

2022-03-05T16:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

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вооруженные силы рф

сирия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Неонацистские группировки в Мариуполе используют мирных граждан в качестве живых щитов, как это делали террористы в Сирии, чтобы создать прецедент для дальнейших обвинений в адрес России в рамках масштабной информационной борьбы, рассказал РИА Новости сирийский политик Слейман Аль-Халиль.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики украинского националистического батальона "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело, привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами дома в подвале до 200 человек, в том числе женщины и дети. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в свою очередь поручил расследовать обстоятельства подрыва жилого дома."Давайте рассуждать объективно. У украинской армии и нацистов нет сил противостоять российским военным. Результат на земле предрешен. Поэтому нацисты прибегают к методам радикальных группировок, как в Сирии, где террористы используют людей как живые щиты и могут убивать, чтобы показать массовость жертв среди мирного населения, чтобы потом обвинить Россию в рамках масштабной информационной войны", - сказал Аль-Халиль.Слейман Аль-Халиль в период активных боевых действий в Сирии являлся главой христианского города Садад в провинции Хомс и был одним из организаторов гражданской обороны при попытке террористов ИГ* захватить город.По мнению сирийского политика, исходя из логики, российским военным нет необходимости разрушать дома и убивать мирных жителей при наличии большого количества современного высокоточного оружия при плановом пошаговом успешном наступлении."Ситуация в Мариуполе напомнила события в Идлибе, когда при наступлении сирийской армии террористы применили химическое оружие, в результате чего погибло много мирных граждан, а после обвинили в этом армию. Нацисты используют ту же стратегию", - добавил Аль-Халиль.По словам собеседника агентства, украинская армия и националистическим бандформирования отступают и несут потери, используя при этом радикальные методы борьбы. "Но эта борьба не на земле против превосходящих сил русских, а скорей, на медийном и политическом поле, только в результате гибнут мирные жители на самом деле", - сказал Аль-Халиль.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенная в России террористическая организацияРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/sud-1776680922.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф, сирия, следственный комитет россии (ск рф), украина, мариуполь