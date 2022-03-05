https://ria.ru/20220305/natsionalisty-1776857634.html
ДНР: есть доказательства нахождения украинских националистов под Волновахой
ДНР: есть доказательства нахождения украинских националистов под Волновахой - РИА Новости, 05.03.2022
ДНР: есть доказательства нахождения украинских националистов под Волновахой
Народная милиция ДНР сообщила, что имеет в распоряжении доказательства, согласно которым под Волновахой находится так называемый "грузинский легион" в составе... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:30
2022-03-05T19:30
2022-03-05T23:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
северодонецк
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украина
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что имеет в распоряжении доказательства, согласно которым под Волновахой находится так называемый "грузинский легион" в составе формирований украинских националистов."В наше распоряжение попали доказательства нахождения в районе н.п. Волноваха в рядах бандформирований украинских националистов боевиков так называемого "грузинского легиона", чьи личные вещи представлены вашему вниманию", - сообщила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, северодонецк, россия, украина
19:30 05.03.2022 (обновлено: 23:22 05.03.2022)
ДНР: есть доказательства нахождения украинских националистов под Волновахой
Народная милиция ДНР сообщила: есть доказательства нахождения националистов под Волновахой