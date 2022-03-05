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Источник: в Херсоне националисты пытаются сорвать выдачу гумпомощи
Источник: в Херсоне националисты пытаются сорвать выдачу гумпомощи - РИА Новости, 05.03.2022
Источник: в Херсоне националисты пытаются сорвать выдачу гумпомощи
Националисты в Херсоне по заданию СБ Украины пытаются сорвать выдачу гуманитарной помощи из России, организаторы этих действий установлены и скоро будут... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:29
2022-03-05T20:29
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
северодонецк
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Националисты в Херсоне по заданию СБ Украины пытаются сорвать выдачу гуманитарной помощи из России, организаторы этих действий установлены и скоро будут задержаны, сообщает источник РИА Новости."Третьего-четвертого марта в городе Мелитополе на площади Победы организована выдача гуманитарной помощи местным жителям. При этом в городе Херсоне националисты по заданию СБУ пытаются сорвать аналогичную акцию. Народное ополчение установило организаторов, и в ближайшее время они будут задержаны", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776834409.html
донецкая народная республика
россия
северодонецк
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, северодонецк, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, луганская народная республика
20:29 05.03.2022
 
Источник: в Херсоне националисты пытаются сорвать выдачу гумпомощи

В Херсоне украинские националисты пытаются сорвать выдачу гумпомощи из России

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Националисты в Херсоне по заданию СБ Украины пытаются сорвать выдачу гуманитарной помощи из России, организаторы этих действий установлены и скоро будут задержаны, сообщает источник РИА Новости.
"Третьего-четвертого марта в городе Мелитополе на площади Победы организована выдача гуманитарной помощи местным жителям. При этом в городе Херсоне националисты по заданию СБУ пытаются сорвать аналогичную акцию. Народное ополчение установило организаторов, и в ближайшее время они будут задержаны", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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В миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияСеверодонецкВооруженные силы РФСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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