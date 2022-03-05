https://ria.ru/20220305/natsbatalony-1776735450.html

Минобороны: оперативная пауза в Мариуполе улучшила положение нацбатальонов

Минобороны: оперативная пауза в Мариуполе улучшила положение нацбатальонов - РИА Новости, 05.03.2022

Минобороны: оперативная пауза в Мариуполе улучшила положение нацбатальонов

Националисты использовали "режим тишины" в Мариуполе и Волновахе перегруппировки сил, сообщил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:44

2022-03-05T14:44

2022-03-05T14:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Националисты использовали "режим тишины" в Мариуполе и Волновахе перегруппировки сил, сообщил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Что касается Мариуполя и Волновахи, то Российская Федерация выполнила все условия украинской стороны и по времени, и по маршруту, и по обеспечению безопасности. В итоге мы получили оперативную паузу для националистов для перегруппировки и укрепления их позиций в указанных населенных пунктах. Считаю, что комментарии здесь излишни",- сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 4 марта, поражены более 1,8 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 635 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776735751.html

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776657552.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, киев, украина