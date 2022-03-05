https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776827838.html

Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление

Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление - РИА Новости, 05.03.2022

Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление

Группировка войск ЛНР и ДНР продолжает наступательные действия и берет под контроль новые пункты, продвижение составило семь километров, сообщил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:44

2022-03-05T19:44

2022-03-05T19:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

мирный

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР и ДНР продолжает наступательные действия и берет под контроль новые пункты, продвижение составило семь километров, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия и овладела пунктами Голиково, Невское и Катериновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило 7 километров", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776824341.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

мирный

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мирный