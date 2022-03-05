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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776827838.html
Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление
Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление - РИА Новости, 05.03.2022
Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление
Группировка войск ЛНР и ДНР продолжает наступательные действия и берет под контроль новые пункты, продвижение составило семь километров, сообщил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:44
2022-03-05T19:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мирный
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР и ДНР продолжает наступательные действия и берет под контроль новые пункты, продвижение составило семь километров, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия и овладела пунктами Голиково, Невское и Катериновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило 7 километров", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776824341.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
мирный
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мирный
19:44 05.03.2022
 
Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление

Минобороны: войска ДНР и ЛНР продолжает наступление и берут под контроль новые пункты

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР и ДНР продолжает наступательные действия и берет под контроль новые пункты, продвижение составило семь километров, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия и овладела пунктами Голиково, Невское и Катериновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило 7 километров", - заявил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Конашенков о возобновлении наступательных действий ВС России - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 19:28
Российские военные возобновили наступательные действия на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМирный
 
 
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