https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776827838.html
Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление
Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление - РИА Новости, 05.03.2022
Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление
Группировка войск ЛНР и ДНР продолжает наступательные действия и берет под контроль новые пункты, продвижение составило семь километров, сообщил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:44
2022-03-05T19:44
2022-03-05T19:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мирный
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР и ДНР продолжает наступательные действия и берет под контроль новые пункты, продвижение составило семь километров, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия и овладела пунктами Голиково, Невское и Катериновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило 7 километров", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мирный
Группировка войск ДНР и ЛНР продолжает наступление
Минобороны: войска ДНР и ЛНР продолжает наступление и берут под контроль новые пункты