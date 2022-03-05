https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776824341.html
Российские военные возобновили наступательные действия на Украине
Российские военные возобновили наступательные действия на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Российские военные возобновили наступательные действия на Украине
Российские военные с 18:00 мск возобновили наступательные действия на Украине из-за нежелания Киева повлиять на националистов или продлить режим тишины, сказал... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:28
2022-03-05T19:28
2022-03-05T21:04
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские военные с 18:00 мск возобновили наступательные действия на Украине из-за нежелания Киева повлиять на националистов или продлить режим тишины, сказал журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций", — сказал он.Как ранее сообщило Минобороны, в субботу с 10:00 объявили режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, для этого детально проработали и согласовали маршруты и транспортную логистику гуманитарных коридоров, а российские Вооруженные силы обеспечили их безопасность; об этом заранее оповестили представителей МККК в Киеве и Москве.Мариупольские власти, в свою очередь, заявили, что эвакуация мирного населения переносится.Как ранее говорил Мизинцев, в Харькове и Сумах, а также на волновахском и мариупольском направлениях националисты препятствовали эвакуации мирного населения в безопасные места. Радикалы угрожали мирным жителям физической расправой, ввели комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминировали, подчеркивал он.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о возобновлении наступательных действий ВС России
Конашенков о возобновлении наступательных действий ВС России
2022-03-05T19:28
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
19:28 05.03.2022 (обновлено: 21:04 05.03.2022)
Российские военные возобновили наступательные действия на Украине
Минобороны сообщило, что российские военные возобновили наступление на Украине
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские военные с 18:00 мск возобновили наступательные действия на Украине из-за нежелания Киева повлиять на националистов или продлить режим тишины, сказал журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций", — сказал он.
Как ранее сообщило Минобороны, в субботу с 10:00 объявили режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, для этого детально проработали и согласовали маршруты и транспортную логистику гуманитарных коридоров, а российские Вооруженные силы
обеспечили их безопасность; об этом заранее оповестили представителей МККК в Киеве
и Москве
.
Мариупольские власти, в свою очередь, заявили, что эвакуация мирного населения переносится.
"Сегодня с 10:00 до 17:00 московского времени по просьбе украинской стороны в районе городов Мариуполь и Волноваха вводился режим тишины с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель", — отметил Конашенков.
Как ранее говорил Мизинцев, в Харькове и Сумах, а также на волновахском и мариупольском направлениях националисты препятствовали эвакуации мирного населения в безопасные места. Радикалы угрожали мирным жителям физической расправой, ввели комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминировали, подчеркивал он.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон
, Мелитополь
, Бердянск
и блокировала Мариуполь
, отрезав ВСУ
от побережья Азовского моря
и соединившись с группой войск в Донбассе
. На востоке страны окружены Сумы
и Харьков
. Киев
блокирован с запада.
Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.