https://ria.ru/20220305/nastuplenie-1776824341.html

Российские военные возобновили наступательные действия на Украине

Российские военные возобновили наступательные действия на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Российские военные возобновили наступательные действия на Украине

Российские военные с 18:00 мск возобновили наступательные действия на Украине из-за нежелания Киева повлиять на националистов или продлить режим тишины, сказал... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:28

2022-03-05T19:28

2022-03-05T21:04

россия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские военные с 18:00 мск возобновили наступательные действия на Украине из-за нежелания Киева повлиять на националистов или продлить режим тишины, сказал журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Националистические батальоны воспользовались режимом тишины для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций", — сказал он.Как ранее сообщило Минобороны, в субботу с 10:00 объявили режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, для этого детально проработали и согласовали маршруты и транспортную логистику гуманитарных коридоров, а российские Вооруженные силы обеспечили их безопасность; об этом заранее оповестили представителей МККК в Киеве и Москве.Мариупольские власти, в свою очередь, заявили, что эвакуация мирного населения переносится.Как ранее говорил Мизинцев, в Харькове и Сумах, а также на волновахском и мариупольском направлениях националисты препятствовали эвакуации мирного населения в безопасные места. Радикалы угрожали мирным жителям физической расправой, ввели комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминировали, подчеркивал он.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о возобновлении наступательных действий ВС России Конашенков о возобновлении наступательных действий ВС России 2022-03-05T19:28 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия