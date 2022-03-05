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Подготовка городских систем к пропуску паводка организованы в Москве
Подготовка городских систем к пропуску паводка организованы в Москве - РИА Новости, 05.03.2022
Подготовка городских систем к пропуску паводка организованы в Москве
Работы по подготовке городских систем к пропуску весеннего паводка организованы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:32
2022-03-05T14:32
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москва
мосводоканал
петр бирюков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Работы по подготовке городских систем к пропуску весеннего паводка организованы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в столице минус 1 - плюс 1, местами небольшие осадки. Ночью столбики термометров опустятся до минус 7-5. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду."Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Повсеместно продолжаются ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Организованы работы по подготовке городских систем к пропуску весеннего паводка", - говорится в сообщении.Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, комплекс мероприятий включает в себя работу на улично-дорожной сети, водопропуску рекам, ручьям, прием водостока, работы, связанные с набором необходимого объема в водохранилища, пропуск воды через Москву-реку и ряд других мероприятий. Все мероприятия спланированы так, чтобы не допустить подтопления в низменных местах."Все силы и средства на сегодняшний день подготовлены, и мы готовы к этим мероприятиям. Готова система набора необходимого объема воды, возможный объем воды сегодня будет достаточен для того, чтобы полностью соответствовать заданным параметрам по резервам водоснабжения на весь весенне-летний и осенний период. Система "Мосводоканала" готова к приему воды, мы отрабатываем сейчас с нашими сельхозпредприятиями необходимые мероприятия, чтобы не допустить сброса сорных вод в нашу систему водозабора. Надо сказать, что в системе водоканала, уже начиная с 1 марта, увеличено в 1,5 раза количество постов водозабора для проведения соответствующих анализов с тем, чтобы не допустить ухудшение качества питьевой воды нашими потребителями", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20220305/ochistka-1776714335.html
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москва, мосводоканал, петр бирюков
14:32 05.03.2022
 

Подготовка городских систем к пропуску паводка организованы в Москве

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыРаботы по подготовке водосточной системы Москвы к пропуску весеннего паводка
Работы по подготовке водосточной системы Москвы к пропуску весеннего паводка - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Работы по подготовке городских систем к пропуску весеннего паводка организованы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в субботу в столице минус 1 - плюс 1, местами небольшие осадки. Ночью столбики термометров опустятся до минус 7-5. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.
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"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Повсеместно продолжаются ворошение и вывоз снега с дворовых территорий и мест временного складирования. Организованы работы по подготовке городских систем к пропуску весеннего паводка", - говорится в сообщении.
Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, комплекс мероприятий включает в себя работу на улично-дорожной сети, водопропуску рекам, ручьям, прием водостока, работы, связанные с набором необходимого объема в водохранилища, пропуск воды через Москву-реку и ряд других мероприятий. Все мероприятия спланированы так, чтобы не допустить подтопления в низменных местах.
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"Все силы и средства на сегодняшний день подготовлены, и мы готовы к этим мероприятиям. Готова система набора необходимого объема воды, возможный объем воды сегодня будет достаточен для того, чтобы полностью соответствовать заданным параметрам по резервам водоснабжения на весь весенне-летний и осенний период. Система "Мосводоканала" готова к приему воды, мы отрабатываем сейчас с нашими сельхозпредприятиями необходимые мероприятия, чтобы не допустить сброса сорных вод в нашу систему водозабора. Надо сказать, что в системе водоканала, уже начиная с 1 марта, увеличено в 1,5 раза количество постов водозабора для проведения соответствующих анализов с тем, чтобы не допустить ухудшение качества питьевой воды нашими потребителями", - добавил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводоканалПетр Бирюков
 
 
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