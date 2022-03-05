https://ria.ru/20220305/moskva-1776648349.html

В Москве создадут комиссию по повышению устойчивости развития экономики

В Москве создадут комиссию по повышению устойчивости развития экономики - РИА Новости, 05.03.2022

В Москве создадут комиссию по повышению устойчивости развития экономики

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики столицы. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:06

2022-03-05T09:06

2022-03-05T09:09

санкции в отношении россии

экономика

москва

сша

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики столицы."Очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами. В этой связи я принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично", - написал Собянин в своем блоге.Он также отметил, что первые задачи Комиссии – организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776648103.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, экономика, москва, сша, сергей собянин