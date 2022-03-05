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В Москве создадут комиссию по повышению устойчивости развития экономики
В Москве создадут комиссию по повышению устойчивости развития экономики - РИА Новости, 05.03.2022
В Москве создадут комиссию по повышению устойчивости развития экономики
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики столицы. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:06
2022-03-05T09:09
санкции в отношении россии
экономика
москва
сша
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики столицы."Очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами. В этой связи я принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично", - написал Собянин в своем блоге.Он также отметил, что первые задачи Комиссии – организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776648103.html
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санкции в отношении россии, экономика, москва, сша, сергей собянин
09:06 05.03.2022 (обновлено: 09:09 05.03.2022)
 
В Москве создадут комиссию по повышению устойчивости развития экономики

Мэр Москвы Собянин создаст комиссию по повышению устойчивости развития экономики столицы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики столицы.
"Очевидно, что сегодня отечественная экономика вступает в полосу серьезных испытаний из-за санкций, введенных США и другими странами. В этой связи я принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично", - написал Собянин в своем блоге.
Он также отметил, что первые задачи Комиссии – организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 09:05
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