https://ria.ru/20220305/moodys-1776752594.html
Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России
Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России - РИА Новости, 05.03.2022
Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России
Международное рейтинговое агентство Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит аналитическое покрытие действующих рейтингов... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:24
2022-03-05T15:24
2022-03-05T15:46
экономика
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит аналитическое покрытие действующих рейтингов силами сотрудников вне страны, говорится в релизе агентства."Moody's объявило сегодня о приостановке коммерческой деятельности в России", - пишет агентство, уточняя, что продолжит поддерживать своих сотрудников в России.Приостановка касается деятельности и Moody's Investors Service, и Moody's Analytics. "Moody's Investors Service будет продолжать аналитическое покрытие действующих рейтингов силами сотрудников вне России", - уточняется в сообщении.У Moody's в России есть филиал, который присваивал рейтинги по глобальной шкале российским эмитентам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
15:24 05.03.2022 (обновлено: 15:46 05.03.2022)
Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России
Рейтинговое агентство Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит аналитическое покрытие действующих рейтингов силами сотрудников вне страны, говорится в релизе агентства.
"Moody's объявило сегодня о приостановке коммерческой деятельности в России", - пишет агентство, уточняя, что продолжит поддерживать своих сотрудников в России
.
Приостановка касается деятельности и Moody's Investors Service, и Moody's Analytics. "Moody's Investors Service будет продолжать аналитическое покрытие действующих рейтингов силами сотрудников вне России", - уточняется в сообщении.
У Moody's в России есть филиал, который присваивал рейтинги по глобальной шкале российским эмитентам.