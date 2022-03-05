https://ria.ru/20220305/moodys-1776752594.html

Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России

Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России - РИА Новости, 05.03.2022

Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России

Международное рейтинговое агентство Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит аналитическое покрытие действующих рейтингов... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:24

2022-03-05T15:24

2022-03-05T15:46

экономика

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России, но продолжит аналитическое покрытие действующих рейтингов силами сотрудников вне страны, говорится в релизе агентства."Moody's объявило сегодня о приостановке коммерческой деятельности в России", - пишет агентство, уточняя, что продолжит поддерживать своих сотрудников в России.Приостановка касается деятельности и Moody's Investors Service, и Moody's Analytics. "Moody's Investors Service будет продолжать аналитическое покрытие действующих рейтингов силами сотрудников вне России", - уточняется в сообщении.У Moody's в России есть филиал, который присваивал рейтинги по глобальной шкале российским эмитентам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/peypal-1776691754.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия