Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220305/meditsina-1776668294.html
Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии
Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии - РИА Новости, 05.03.2022
Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии
Московская медицина показала себя в пандемию коронавируса с лучшей стороны, считает главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:47
2022-03-05T11:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579084587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76a86aa545175e47bb8c09e8ef1976f9.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московская медицина показала себя в пандемию коронавируса с лучшей стороны, считает главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Очень волнительно, мне кажется, что я никогда так не волновалась, я даже сказала в своем благодарственном слове, вы знаете, это действительно безумно торжественно, очень ответственно, и вот гордость, ощущение гордости за свой коллектив, за коллег, которые рядом со мной трудятся эти два года, оно было таким всеобъемлющим, практически до слез благодарность к коллегам и гордость за то, что мы справились и справляемся, за то, что и московская медицина, и российская медицина в целом показали себя, на мой взгляд, в пандемию с самой лучшей стороны", - рассказала Лысенко в интервью РИА Новости, говоря о награждении в Кремле.Президент России Владимир Путин в начале февраля вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Наградами отмечен труд россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях. Главврачу Московской городской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко было присвоено звание Героя труда Российской Федерации.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579084587_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_2fbc77b10bf01b3aeae6737e871cc27e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия
10:47 05.03.2022 (обновлено: 11:04 05.03.2022)
 
Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии

Главврач Лысенко: московская медицина показала себя в пандемию с лучшей стороны

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московская медицина показала себя в пандемию коронавируса с лучшей стороны, считает главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
"Очень волнительно, мне кажется, что я никогда так не волновалась, я даже сказала в своем благодарственном слове, вы знаете, это действительно безумно торжественно, очень ответственно, и вот гордость, ощущение гордости за свой коллектив, за коллег, которые рядом со мной трудятся эти два года, оно было таким всеобъемлющим, практически до слез благодарность к коллегам и гордость за то, что мы справились и справляемся, за то, что и московская медицина, и российская медицина в целом показали себя, на мой взгляд, в пандемию с самой лучшей стороны", - рассказала Лысенко в интервью РИА Новости, говоря о награждении в Кремле.
Президент России Владимир Путин в начале февраля вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Наградами отмечен труд россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях. Главврачу Московской городской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко было присвоено звание Героя труда Российской Федерации.
Читайте полный текст интервью >>>
Медик в красной зоне реанимационного отделения - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 06:01Распространение коронавируса
У заразившихся коронавирусом россиян обнаружили "черную плесень"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала