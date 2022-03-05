https://ria.ru/20220305/meditsina-1776668294.html
Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии
Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии - РИА Новости, 05.03.2022
Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии
Московская медицина показала себя в пандемию коронавируса с лучшей стороны, считает главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:47
2022-03-05T10:47
2022-03-05T11:04
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московская медицина показала себя в пандемию коронавируса с лучшей стороны, считает главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Очень волнительно, мне кажется, что я никогда так не волновалась, я даже сказала в своем благодарственном слове, вы знаете, это действительно безумно торжественно, очень ответственно, и вот гордость, ощущение гордости за свой коллектив, за коллег, которые рядом со мной трудятся эти два года, оно было таким всеобъемлющим, практически до слез благодарность к коллегам и гордость за то, что мы справились и справляемся, за то, что и московская медицина, и российская медицина в целом показали себя, на мой взгляд, в пандемию с самой лучшей стороны", - рассказала Лысенко в интервью РИА Новости, говоря о награждении в Кремле.Президент России Владимир Путин в начале февраля вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Наградами отмечен труд россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях. Главврачу Московской городской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко было присвоено звание Героя труда Российской Федерации.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия
10:47 05.03.2022 (обновлено: 11:04 05.03.2022)
Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии
Главврач Лысенко: московская медицина показала себя в пандемию с лучшей стороны
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московская медицина показала себя в пандемию коронавируса с лучшей стороны, считает главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
"Очень волнительно, мне кажется, что я никогда так не волновалась, я даже сказала в своем благодарственном слове, вы знаете, это действительно безумно торжественно, очень ответственно, и вот гордость, ощущение гордости за свой коллектив, за коллег, которые рядом со мной трудятся эти два года, оно было таким всеобъемлющим, практически до слез благодарность к коллегам и гордость за то, что мы справились и справляемся, за то, что и московская медицина, и российская медицина в целом показали себя, на мой взгляд, в пандемию с самой лучшей стороны", - рассказала Лысенко в интервью РИА Новости, говоря о награждении в Кремле.
Президент России Владимир Путин
в начале февраля вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Наградами отмечен труд россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях. Главврачу Московской городской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко было присвоено звание Героя труда Российской Федерации
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