https://ria.ru/20220305/meditsina-1776668294.html

Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии

Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии - РИА Новости, 05.03.2022

Главврач оценила работу московской медицины во время пандемии

Московская медицина показала себя в пандемию коронавируса с лучшей стороны, считает главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:47

2022-03-05T10:47

2022-03-05T11:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московская медицина показала себя в пандемию коронавируса с лучшей стороны, считает главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Очень волнительно, мне кажется, что я никогда так не волновалась, я даже сказала в своем благодарственном слове, вы знаете, это действительно безумно торжественно, очень ответственно, и вот гордость, ощущение гордости за свой коллектив, за коллег, которые рядом со мной трудятся эти два года, оно было таким всеобъемлющим, практически до слез благодарность к коллегам и гордость за то, что мы справились и справляемся, за то, что и московская медицина, и российская медицина в целом показали себя, на мой взгляд, в пандемию с самой лучшей стороны", - рассказала Лысенко в интервью РИА Новости, говоря о награждении в Кремле.Президент России Владимир Путин в начале февраля вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Наградами отмечен труд россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях. Главврачу Московской городской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко было присвоено звание Героя труда Российской Федерации.Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия