https://ria.ru/20220305/mariupol-1776780294.html

Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в Безыменное

Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в Безыменное - РИА Новости, 05.03.2022

Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в Безыменное

Эвакуированные из Мариуполя мирные жители находятся в Безыменном в пункте оказания помощи МЧС ДНР, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:39

2022-03-05T16:39

2022-03-05T16:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эдуард басурин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776421367_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b56de8f19a352d6c5ddd0aedcc2b0a97.jpg

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Эвакуированные из Мариуполя мирные жители находятся в Безыменном в пункте оказания помощи МЧС ДНР, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 17 человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои."В Безыменное Новоазовского района по гуманитарному коридору доставлены 17 человек... В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Минобороны РФ ранее сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/natsbatalony-1776735450.html

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776738350.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, эдуард басурин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мчс днр