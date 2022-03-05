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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776780294.html
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в Безыменное
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в Безыменное - РИА Новости, 05.03.2022
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в Безыменное
Эвакуированные из Мариуполя мирные жители находятся в Безыменном в пункте оказания помощи МЧС ДНР, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:39
2022-03-05T16:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эдуард басурин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Эвакуированные из Мариуполя мирные жители находятся в Безыменном в пункте оказания помощи МЧС ДНР, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 17 человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои."В Безыменное Новоазовского района по гуманитарному коридору доставлены 17 человек... В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Минобороны РФ ранее сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/natsbatalony-1776735450.html
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776738350.html
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в мире, эдуард басурин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мчс днр
16:39 05.03.2022 (обновлено: 16:40 05.03.2022)
 
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в Безыменное

Штаб обороны ДНР: эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в Безыменное

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие народной милиции ДНР под Мариуполем
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Эвакуированные из Мариуполя мирные жители находятся в Безыменном в пункте оказания помощи МЧС ДНР, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 17 человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: оперативная пауза в Мариуполе улучшила положение нацбатальонов
"В Безыменное Новоазовского района по гуманитарному коридору доставлены 17 человек... В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Минобороны РФ ранее сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны рассказали об обстрелах из Мариуполя во время режима тишины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭдуард БасуринВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМЧС ДНР
 
 
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