https://ria.ru/20220305/mariupol-1776711351.html

Националисты не выпускают жителей Мариуполя по гумкоридору, заявили в ДНР

Националисты не выпускают жителей Мариуполя по гумкоридору, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

Националисты не выпускают жителей Мариуполя по гумкоридору, заявили в ДНР

Украинские националисты отказались предоставлять гуманитарный коридор жителям Мариуполя, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:11

2022-03-05T13:11

2022-03-05T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские националисты отказались предоставлять гуманитарный коридор жителям Мариуполя, заявил штаб территориальной обороны ДНР."Националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале. Также в заявлении утверждается, что украинские боевики пишут в соцсетях, что решение об эвакуации из Мариуполя якобы не принято, и требуют отказаться от выезда. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск. Организованные гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр