https://ria.ru/20220305/mariupol-1776703622.html
Пушилин оценил возможность входа войск ДНР в Мариуполь
Пушилин оценил возможность входа войск ДНР в Мариуполь - РИА Новости, 05.03.2022
Пушилин оценил возможность входа войск ДНР в Мариуполь
Вопрос о входе войск Донецкой народной республики в Мариуполь остается открытым, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:49
2022-03-05T12:49
2022-03-05T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вопрос о входе войск Донецкой народной республики в Мариуполь остается открытым, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Вопрос остается открытым - кольцо сжимается вокруг Мариуполя, по отдельным кварталам Мариуполя проходит уже зачистка нашими подразделениями от националистических батальонов", - сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия 1".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, город с населением более 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил, что силы республики подходят к городу и скоро он будет блокирован.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776694025.html
https://ria.ru/20220305/vzryv-1776679645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Пушилин оценил возможность входа войск ДНР в Мариуполь
Глава ДНР Пушилин оценил возможность входа войск в Мариуполь: вопрос остается открытым