https://ria.ru/20220305/mariupol-1776677146.html

Из Мариуполя вывезут более 200 тысяч человек, сообщила вице-премьер Украины

Из Мариуполя вывезут более 200 тысяч человек, сообщила вице-премьер Украины - РИА Новости, 05.03.2022

Из Мариуполя вывезут более 200 тысяч человек, сообщила вице-премьер Украины

Около 200 тысяч человек планируют вывезти из Мариуполя, более 15 тысяч из Волновахи, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:17

2022-03-05T11:17

2022-03-05T11:39

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

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украина

ирина верещук

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около 200 тысяч человек планируют вывезти из Мариуполя, более 15 тысяч из Волновахи, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук."Ожидали официальное сообщение от Международного Комитета Красного Креста, поэтому, получив его, можем сделать следующее заявление. Мы достигли договоренностей о создании гуманитарного коридора с 9 утра по украинскому времени (10.00 мск) сегодня 5 марта в двух направлениях: Волноваха, Мариуполь... По состоянию на сейчас маршруты будут осуществляться по следующим направлениям: Мариуполь, Никольское, Розивка, Бельмак, Пологи, Орехов, Запорожье. Это первый канал. Мы планируем вывезти около 200 тысяч человек. Следующий маршрут: Волноваха, Валерьяновка, Новоандреевка, Кирилловка, Угледар, Покровск, Запорожье. Тут мы планируем эвакуировать более 15 тысяч человек", - сказала она в видеообращении. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск. В пятницу Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/tishina-1776650987.html

https://ria.ru/20220304/mariupol-1776550977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, россия, украина, ирина верещук, ситуация в днр и лнр