https://ria.ru/20220305/mariupol-1776670700.html

Москалькова заявила о важности гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи

Москалькова заявила о важности гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи - РИА Новости, 05.03.2022

Москалькова заявила о важности гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи

Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной, эти гарантии безопасности важны как... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:55

2022-03-05T10:55

2022-03-05T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной, эти гарантии безопасности важны как никогда, так как до этого люди становились жертвами провокационных обстрелов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Минобороны РФ объявило, что 5 марта с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи."Простые люди неоднократно становились жертвами провокационных обстрелов с украинской стороны. Сегодня открываются гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной. Сейчас эти гарантии важны как никогда", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram.Она отметила, что каждый день получает обращения от людей, которые хотят выехать из Украины.Накануне Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самоё тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что из Мариуполя стремятся эвакуироваться порядка 200 тысяч человек, из Волновахи "тысяч 20 человек тоже хотят выехать".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы рф