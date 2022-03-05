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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776670700.html
Москалькова заявила о важности гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи
Москалькова заявила о важности гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи - РИА Новости, 05.03.2022
Москалькова заявила о важности гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи
Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной, эти гарантии безопасности важны как... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:55
2022-03-05T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
луганская народная республика
киев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной, эти гарантии безопасности важны как никогда, так как до этого люди становились жертвами провокационных обстрелов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Минобороны РФ объявило, что 5 марта с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи."Простые люди неоднократно становились жертвами провокационных обстрелов с украинской стороны. Сегодня открываются гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной. Сейчас эти гарантии важны как никогда", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram.Она отметила, что каждый день получает обращения от людей, которые хотят выехать из Украины.Накануне Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самоё тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что из Мариуполя стремятся эвакуироваться порядка 200 тысяч человек, из Волновахи "тысяч 20 человек тоже хотят выехать".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776664849.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы рф
10:55 05.03.2022
 
Москалькова заявила о важности гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи

Омбудсмен Москалькова о гумкоридорах из Мариуполя и Волновахи: гарантии важны как никогда

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной, эти гарантии безопасности важны как никогда, так как до этого люди становились жертвами провокационных обстрелов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Минобороны РФ объявило, что 5 марта с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эвакуация мирных жителей Мариуполя начнется с 12:00 по московскому времени
"Простые люди неоднократно становились жертвами провокационных обстрелов с украинской стороны. Сегодня открываются гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной. Сейчас эти гарантии важны как никогда", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram.
Она отметила, что каждый день получает обращения от людей, которые хотят выехать из Украины.
"Каждый день я получаю большое количество обращений от желающих покинуть Украину с просьбой обеспечить для них перемещение по гуманитарным коридорам, организованным российскими военными, но до сих пор их использование не было безопасным", - подчеркнула Москалькова.
Накануне Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самоё тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что из Мариуполя стремятся эвакуироваться порядка 200 тысяч человек, из Волновахи "тысяч 20 человек тоже хотят выехать".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре, заявил Пушилин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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