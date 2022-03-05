Москалькова заявила о важности гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи
Омбудсмен Москалькова о гумкоридорах из Мариуполя и Волновахи: гарантии важны как никогда
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Бердянское под Мариуполем. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной, эти гарантии безопасности важны как никогда, так как до этого люди становились жертвами провокационных обстрелов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Минобороны РФ объявило, что 5 марта с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
"Простые люди неоднократно становились жертвами провокационных обстрелов с украинской стороны. Сегодня открываются гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной. Сейчас эти гарантии важны как никогда", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram.
Она отметила, что каждый день получает обращения от людей, которые хотят выехать из Украины.
"Каждый день я получаю большое количество обращений от желающих покинуть Украину с просьбой обеспечить для них перемещение по гуманитарным коридорам, организованным российскими военными, но до сих пор их использование не было безопасным", - подчеркнула Москалькова.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что из Мариуполя стремятся эвакуироваться порядка 200 тысяч человек, из Волновахи "тысяч 20 человек тоже хотят выехать".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.