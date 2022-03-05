https://ria.ru/20220305/mariupol-1776657183.html
Военные ДНР сжимают кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны
Военные ДНР сжимают кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2022
Военные ДНР сжимают кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны
Кольцо окружения вокруг Мариуполя сжимается, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:00
2022-03-05T10:00
2022-03-05T10:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Кольцо окружения вокруг Мариуполя сжимается, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Военнослужащие Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
10:00 05.03.2022 (обновлено: 10:16 05.03.2022)
Военные ДНР сжимают кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что военные ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя