https://ria.ru/20220305/mariupol-1776656223.html
В Мариуполе хотят восстановить инфраструктуру во время режима тишины
В Мариуполе хотят восстановить инфраструктуру во время режима тишины - РИА Новости, 05.03.2022
В Мариуполе хотят восстановить инфраструктуру во время режима тишины
Власти Мариуполя хотят использовать режим тишины, чтобы восстановить критическую инфраструктуру города, а также обеспечить его продуктами и медикаментами первой РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:54
2022-03-05T09:54
2022-03-05T09:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Мариуполя хотят использовать режим тишины, чтобы восстановить критическую инфраструктуру города, а также обеспечить его продуктами и медикаментами первой необходимости."Ситуация по организации гуманитарного коридора по состоянию на 8.30 (9.30 мск). Именно сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя. Это позволит начать восстановление критической инфраструктуры города - свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечения Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости. В ближайшее время информация будет дополнена", - приводит Telegram-канал городского совета Мариуполя слова его мэра Вадима Бойченко.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.Накануне Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самоё тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина
В Мариуполе хотят восстановить инфраструктуру во время режима тишины
Власти Мариуполя хотят восстановить критическую инфраструктуру во время режима тишины