https://ria.ru/20220305/likvidatsiya-1776640716.html

Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано

Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано - РИА Новости, 05.03.2022

Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано

Рано или поздно коронавирусная инфекция станет не такой агрессивной, ситуация с ней будет управляемой, но сказать о полной ее ликвидации какое-то время не... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T07:20

2022-03-05T07:20

2022-03-05T07:20

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рано или поздно коронавирусная инфекция станет не такой агрессивной, ситуация с ней будет управляемой, но сказать о полной ее ликвидации какое-то время не придется, потому что это новый вирус, сообщила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Мы, естественно, оптимисты. Мы считаем, что рано или поздно коронавирусная инфекция, безусловно, не будет такой агрессивной, она будет управляемой. Сказать о полной ликвидации, я думаю, нам какое-то время не придется, потому что это новый вирус. И максимально позитивное, что мы от него ждем, что он станет в какой-то степени сезонным, но, опять же, все зависит от нас самих", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, победим ли коронавирус и будет ли лето в этом плане спокойным.

https://ria.ru/20220305/plesen-1776637111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии