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Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано
Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано - РИА Новости, 05.03.2022
Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано
Рано или поздно коронавирусная инфекция станет не такой агрессивной, ситуация с ней будет управляемой, но сказать о полной ее ликвидации какое-то время не... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T07:20
2022-03-05T07:20
2022-03-05T07:20
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рано или поздно коронавирусная инфекция станет не такой агрессивной, ситуация с ней будет управляемой, но сказать о полной ее ликвидации какое-то время не придется, потому что это новый вирус, сообщила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Мы, естественно, оптимисты. Мы считаем, что рано или поздно коронавирусная инфекция, безусловно, не будет такой агрессивной, она будет управляемой. Сказать о полной ликвидации, я думаю, нам какое-то время не придется, потому что это новый вирус. И максимально позитивное, что мы от него ждем, что он станет в какой-то степени сезонным, но, опять же, все зависит от нас самих", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, победим ли коронавирус и будет ли лето в этом плане спокойным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано
Врач Лысенко заявила, что говорить о полной ликвидации коронавирусной инфекции пока рано
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рано или поздно коронавирусная инфекция станет не такой агрессивной, ситуация с ней будет управляемой, но сказать о полной ее ликвидации какое-то время не придется, потому что это новый вирус, сообщила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
"Мы, естественно, оптимисты. Мы считаем, что рано или поздно коронавирусная инфекция, безусловно, не будет такой агрессивной, она будет управляемой. Сказать о полной ликвидации, я думаю, нам какое-то время не придется, потому что это новый вирус. И максимально позитивное, что мы от него ждем, что он станет в какой-то степени сезонным, но, опять же, все зависит от нас самих", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, победим ли коронавирус и будет ли лето в этом плане спокойным.