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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220305/likvidatsiya-1776640716.html
Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано
Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано - РИА Новости, 05.03.2022
Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано
Рано или поздно коронавирусная инфекция станет не такой агрессивной, ситуация с ней будет управляемой, но сказать о полной ее ликвидации какое-то время не... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T07:20
2022-03-05T07:20
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рано или поздно коронавирусная инфекция станет не такой агрессивной, ситуация с ней будет управляемой, но сказать о полной ее ликвидации какое-то время не придется, потому что это новый вирус, сообщила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Мы, естественно, оптимисты. Мы считаем, что рано или поздно коронавирусная инфекция, безусловно, не будет такой агрессивной, она будет управляемой. Сказать о полной ликвидации, я думаю, нам какое-то время не придется, потому что это новый вирус. И максимально позитивное, что мы от него ждем, что он станет в какой-то степени сезонным, но, опять же, все зависит от нас самих", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, победим ли коронавирус и будет ли лето в этом плане спокойным.
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здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:20 05.03.2022
 
Врач заявила, что говорить о полной ликвидации COVID-19 пока рано

Врач Лысенко заявила, что говорить о полной ликвидации коронавирусной инфекции пока рано

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в вагоне поезда метрополитена
Пассажир в вагоне поезда метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир в вагоне поезда метрополитена
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рано или поздно коронавирусная инфекция станет не такой агрессивной, ситуация с ней будет управляемой, но сказать о полной ее ликвидации какое-то время не придется, потому что это новый вирус, сообщила в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
"Мы, естественно, оптимисты. Мы считаем, что рано или поздно коронавирусная инфекция, безусловно, не будет такой агрессивной, она будет управляемой. Сказать о полной ликвидации, я думаю, нам какое-то время не придется, потому что это новый вирус. И максимально позитивное, что мы от него ждем, что он станет в какой-то степени сезонным, но, опять же, все зависит от нас самих", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, победим ли коронавирус и будет ли лето в этом плане спокойным.
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