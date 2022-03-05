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Официальный курс евро на 6 марта снизился на 91 копейку

Официальный курс евро на 6 марта снизился на 91 копейку - РИА Новости, 05.03.2022

Официальный курс евро на 6 марта снизился на 91 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 6 марта, снизился на 91 копейку, до 115,6212 рубля, курс доллара не изменился и составил 105,8124 рубля,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:44

2022-03-05T14:44

2022-03-05T14:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 6 марта, снизился на 91 копейку, до 115,6212 рубля, курс доллара не изменился и составил 105,8124 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 40,95 копейки, составив 110,2264 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, евро, доллар, рубль