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Официальный курс евро на 6 марта снизился на 91 копейку
Официальный курс евро на 6 марта снизился на 91 копейку - РИА Новости, 05.03.2022
Официальный курс евро на 6 марта снизился на 91 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 6 марта, снизился на 91 копейку, до 115,6212 рубля, курс доллара не изменился и составил 105,8124 рубля,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:44
2022-03-05T14:44
2022-03-05T14:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 6 марта, снизился на 91 копейку, до 115,6212 рубля, курс доллара не изменился и составил 105,8124 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 40,95 копейки, составив 110,2264 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, евро, доллар, рубль
Официальный курс евро на 6 марта снизился на 91 копейку
Официальный курс евро на 6 марта снизился на 91 копейку, до 115,62 рубля