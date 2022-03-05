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Туризм
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Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз
Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз - РИА Новости, 05.03.2022
Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз
Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз, это случится вечером 5 марта в 20:30, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:20
2022-03-05T14:20
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз, это случится вечером 5 марта в 20:30, сообщает АТОР.Путешествие "В Сибирь по доброй воле" объединит пять городов — Москву, Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. В тур войдут экскурсии по ключевым достопримечательностям, гастрономическая программа, отдых на термальных курортах.Поездка обойдется пассажирам минимум в 72 тысячи рублей с человека (при проживании в купе). Люкс выйдет ощутимо дороже — в 112 тысяч.Уточняется, что круиз продлится шесть дней и пять ночей, уже 10 марта туристы вернутся обратно. В стоимость включено все: от проезда и полноценного питания до входных билетов на все экскурсионные объекты. Организатор — "РЖД Тур".
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новости - туризм, тюмень, москва, ржд, тобольск, казань, пассажиры, туризм, туристы
14:20 05.03.2022
 
Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз

Масштабный железнодорожный круиз стартует из Москвы 5 марта, цена – от 72 тысяч рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры на перроне на станции "Подольск" в Московской области
Пассажиры на перроне на станции Подольск в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз, это случится вечером 5 марта в 20:30, сообщает АТОР.
Путешествие "В Сибирь по доброй воле" объединит пять городов — Москву, Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. В тур войдут экскурсии по ключевым достопримечательностям, гастрономическая программа, отдых на термальных курортах.
Поездка обойдется пассажирам минимум в 72 тысячи рублей с человека (при проживании в купе). Люкс выйдет ощутимо дороже — в 112 тысяч.
Уточняется, что круиз продлится шесть дней и пять ночей, уже 10 марта туристы вернутся обратно. В стоимость включено все: от проезда и полноценного питания до входных билетов на все экскурсионные объекты. Организатор — "РЖД Тур".
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