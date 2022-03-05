https://ria.ru/20220305/kruiz-1776716270.html

Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз

Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз - РИА Новости, 05.03.2022

Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз

Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз, это случится вечером 5 марта в 20:30, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:20

2022-03-05T14:20

2022-03-05T14:20

туризм

новости - туризм

тюмень

москва

ржд

тобольск

казань

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591534527_0:250:3195:2047_1920x0_80_0_0_525411fc00be97bd5f90a573797b8cc8.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Из Москвы в Тюмень отправится первый в истории Сибири железнодорожный круиз, это случится вечером 5 марта в 20:30, сообщает АТОР.Путешествие "В Сибирь по доброй воле" объединит пять городов — Москву, Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь. В тур войдут экскурсии по ключевым достопримечательностям, гастрономическая программа, отдых на термальных курортах.Поездка обойдется пассажирам минимум в 72 тысячи рублей с человека (при проживании в купе). Люкс выйдет ощутимо дороже — в 112 тысяч.Уточняется, что круиз продлится шесть дней и пять ночей, уже 10 марта туристы вернутся обратно. В стоимость включено все: от проезда и полноценного питания до входных билетов на все экскурсионные объекты. Организатор — "РЖД Тур".

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

тюмень

москва

тобольск

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, тюмень, москва, ржд, тобольск, казань, пассажиры, туризм, туристы